«Заброшки я менял каждые две недели. Деньги взял в тайнике»: Что рассказал на допросе убийца «колбасного короля» Александр Мавриди

«Комсомольской Правде» стали известны новые подробности допроса Александра Мавриди, сбежавшего из изолятора в Истре фигуранта дела об убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.

«Комсомольской Правде» стали известны новые подробности допроса Александра Мавриди, сбежавшего из изолятора в Истре фигуранта дела об убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.

Коротко:

- 50-летний Мавриди и четверо граждан Молдовы, обвиняемых в кражах, сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа.

- Дежурный изолятора забыл закрыть окошко на двери в камеру. Подельники через него открутили гаечным ключом внешний навесной замок.

- Четверых молдаван задержали в течение двух недель после побега.

- Также после побега обвинения по статье «превышение полномочий» было предъявлено трем сотрудникам ИВС.

Напомним, последний из четверых задержанных воров из Молдовы Александр Бутнару на допросе сообщил, что с Мавриди они расстались в лесу под Лобней. Предполагалось, что Александра Мавриди может попытаться добраться до Казахстана, откуда он родом. А он все это время прятался в Москве и неподалеку. Задержали опасного преступника, когда он выходил на улицу из магазина в столичном районе Митино. Он пытался оказать сопротивление, но был скручен.

- По словам Мавриди, все это время, больше месяца, он прятался в разных заброшенных зданиях, каждую пару недель «переезжая», чтобы его не поймали, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - В этом списке была, например, заброшенная заправка в Красногорске. А в Митине он жил в заброшенной церкви.

Убийца «колбасного короля» рассказал следователям, что свои временные жилища он обустраивал, подбирая разные бытовые предметы на мусорках - чашки, чайник, тряпки.

Ранее Следственный комитет сообщал, что в рюкзаке Мавриди была найдена крупная сумма денег в разных валютах.

- 3 тысячи долларов, 1350 евро и 70 тысяч рублей, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. (По текущему курсу в сумме это более 400 тысяч рублей, - Авт.).

- На самом деле, наличие таких денег у Мавриди следствие не удивило, - продолжает источник. - Потому что еще в камере ИВС он хвастался своим будущим подельникам по побегу, что на воле у него есть тайник. Деньги он в итоге оттуда забрал.

В Москве Александра Мавриди собирался провести еще несколько недель. А потом, мол, когда все уляжется, планировал уехать куда-то в регионы.

- Есть ли вероятность того, что на самом деле Мавриди не жил в заброшках, а скрывался у кого-то из знакомых?

- Нет. В названных им местах уже найдены следы его пребывания.

Стоит напомнить, что именно Мавриди называли организатором побега. Мол, за убийство, вымогательство и похищение человека ему и так грозило до пожизненного, так что мог и рискнуть.

- Мавриди утверждает, что о планируемом побеге он узнал лишь попав в камеру к ворам из Молдовы. Те предложили ему тоже бежать. Все молдаване говорят то же самое. В пользу того, что побег не был запланирован со стороны Мавриди и его предполагаемых друзей на воле, говорит и то, что он в итоге прятался в заброшенных зданиях, в холоде. Никто не попытался его вывезти из Москвы.

Напомним, после побега за информацию, которая поможет поймать Александра Мавриди МВД объявил награду - 1 млн рублей. Позже эта сумма была увеличена до 1,5 миллионов. Но получит ли кто-то эти деньги, пока неясно. Источник в правоохранительных органах лаконично пояснил:

- Александр Мавриди был задержан благодаря бдительности граждан и работе оперативников, которые его искали.

По информации «КП», несколько москвичей сообщили, что видели человека из ориентировок в Митино. В течение нескольких дней сотрудникам СК, ФСБ и полиции удалось найти Мавриди.

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