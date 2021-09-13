Убийцу «колбасного короля» Мавриди вернут в ИВС Истры, откуда он сбежал

Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве «колбасного короля» задержали вечером в понедельник, 13 сентября в Москве. Фото: Следственный комитет

В это сложно поверить, но чуть больше месяца предполагаемый организатор громкого побега из ИВС подмосковной Истры прятался от полиции не где-нибудь, а в столице России. Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве «колбасного короля» задержали вечером в понедельник, 13 сентября в Москве. Местечко, где брали одного из самых разыскиваемых преступников страны весьма прозаичное – магазин Ашан в районе Митино.

Как именно вышли на след беглеца, пока не раскрывают. Возможно, помог кто-то из бдительных москвичей. Напомним, за поимку Мавриди МВД ранее объявило вознаграждение. Как стало изветно kp.ru, Мавриди во время задержания не сопротивлялся. Сейчас его везут в Следственный комитет.

- После проведения дактилоскопии и подтверждения личности он будет доставлен к следователю и допрошен об обстоятельствах произошедшего, - сообщила kp.ru Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Забавно, но Мавриди доставят в ИВС Истры, откуда он сбежал чуть больше месяца назад, сообщил kp.ru собственный источник. Там, кстати, сделали выводы после ЧП: полностью обновили систему сигнализации, поменяли замки и график дежурств.

К обвинению в убийстве, за которое Мавриди светило пожизненно, прибавится еще пять лет. По версии следствия, именно он 6 августа организовал побег из ИВС. Ночью вместе с сокамерниками он вскрыл дверь камеры с помощью гаечного ключа, преодолел еще несколько дверей и оказался на свободе. Вместе с Мавриди сбежали четверо граждан Молдавии, которых обвиняли по статье «Кража». Все они были найдены ранее и сейчас находятся в СИЗО под усиленной охраной.

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