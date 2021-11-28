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28 ноября 2021 16:04

Жены погибших шахтеров до сих пор приходят к Листвяжной в надежде увидеть мужей живыми

Но спасатели говорят, что работы на месте взрыва могут растянуться на месяц
Ольга СУХОВА
Ольга СУХОВА
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Семьи шахтеров надеются, что их родных сумеют спасти.

Семьи шахтеров надеются, что их родных сумеют спасти.

Фото: REUTERS

32-летний электрослесарь Владислав Гришин в ту ночь, 25 ноября, заступил на смену.

-С Владом мы сменились в час ночи, - рассказывает его коллега-шахтёр Илья Лягаев. - Я вышел из-под земли, а он - заходил. Мы поздоровались и он спустился в шахту в последний раз…

Владислав Гришин в шахте работал электрослесарем

Владислав Гришин в шахте работал электрослесарем

Фото: СОЦСЕТИ

Утром, когда стрелки часов подходили к девяти, раздался страшный взрыв. В шахте «Листвяжная» погиб 51 человек.

Из них 11 человек подняли - трех спасателей и восемь шахтеров. 40 мужчин остаются под землей

Сейчас в больнице лежат 64 человека. Среди которых и Алексей Уфимцев.

- Каким-то чудом я смог выйти, сейчас лежу в больнице, - рассказывает kp.ru мужчина.

Он мало что помнит, и о том страшном утре старается вообще не говорить.

- Взрыв был такой силы, что людей возле гор зацепило, - рассказывает Илья Лягаев. - Я был уже дома, живу недалеко от шахты, взрыв был очень сильный, окна дрожали.

До сих пор из шахты не могут поднять несколько десятков человек. Там, внизу, и 53-летний машинист подземных установок Сергей Усольцев.

Сергей Усольцев погиб во второй день после того, как вышел из отпуска

Сергей Усольцев погиб во второй день после того, как вышел из отпуска

Фото: СОЦСЕТИ

- В день взрыва мой дядя работал второй день после отпуска, - рассказывает сайту kp.ru племянница Сергея Усольцева Марина Емельянова. - Он путевку в санаторий от шахты получил, там отдыхал. Мы виделись с дядей редко, но он всегда такой веселый, жизнерадостный. Накануне взрыва к деду моему ездил, отцу своему. Знаете, дядя мой вырос в многодетной семьей, 11 ребятишек было. Мама моя - самая старшая. А дядя - один из младших. Их огромная семья всегда жила дружно.

У Сергея Усольцева остались жена и дочка. Супруга часто приезжает к шахте в надежде услышать хорошую новость - жив. Но шансов на чудесное спасение все меньше…

Жене машиниста уже отдали вещи супруга из шахтерской раздевалки. В районе взрыва продолжают разгребать завалы, чтобы добраться до шахтёров.

Супруга горняка Сергея Дементьева держится из последних сил. Ее муж тоже до сих пор в шахте. И когда его тело поднимут - не известно.

Сергей Дементьев трудился в шахтах 19 лет.

Сергей Дементьев трудился в шахтах 19 лет.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я проводила его на смену, он уходил к часу ночи, и спать пошла, - рассказывает Виктория Дементьева. - Уже утром, около десяти, он должен был смениться и вернуться домой. Но этот взрыв…

Сергей Дементьев в шахтах работает с 2002 года.

- А на Листвяжную перешел в 2013 году,с Колмогоровской шахты,когда ее признали аварийной и затопили, - рассказывает жена горняка. - Недавно Сережа говорил, что в Листвяжной много метана. Но мы поговорили и забыли. А тут взрыв…

Близкие горняков каждый день приходят к месту взрыва - несут цветы и ждут новостей. Но на добрые вести уже мало кто надеется. Спасатели говорят, что работы могут затянуться на месяц - шахта сильно обвалилась.

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