Жены погибших шахтеров до сих пор приходят к Листвяжной в надежде увидеть мужей живыми

Семьи шахтеров надеются, что их родных сумеют спасти. Фото: REUTERS

32-летний электрослесарь Владислав Гришин в ту ночь, 25 ноября, заступил на смену.

-С Владом мы сменились в час ночи, - рассказывает его коллега-шахтёр Илья Лягаев. - Я вышел из-под земли, а он - заходил. Мы поздоровались и он спустился в шахту в последний раз…

Владислав Гришин в шахте работал электрослесарем Фото: СОЦСЕТИ

Утром, когда стрелки часов подходили к девяти, раздался страшный взрыв. В шахте «Листвяжная» погиб 51 человек.

Из них 11 человек подняли - трех спасателей и восемь шахтеров. 40 мужчин остаются под землей

Сейчас в больнице лежат 64 человека. Среди которых и Алексей Уфимцев.

- Каким-то чудом я смог выйти, сейчас лежу в больнице, - рассказывает kp.ru мужчина.

Он мало что помнит, и о том страшном утре старается вообще не говорить.

- Взрыв был такой силы, что людей возле гор зацепило, - рассказывает Илья Лягаев. - Я был уже дома, живу недалеко от шахты, взрыв был очень сильный, окна дрожали.

До сих пор из шахты не могут поднять несколько десятков человек. Там, внизу, и 53-летний машинист подземных установок Сергей Усольцев.

Сергей Усольцев погиб во второй день после того, как вышел из отпуска Фото: СОЦСЕТИ

- В день взрыва мой дядя работал второй день после отпуска, - рассказывает сайту kp.ru племянница Сергея Усольцева Марина Емельянова. - Он путевку в санаторий от шахты получил, там отдыхал. Мы виделись с дядей редко, но он всегда такой веселый, жизнерадостный. Накануне взрыва к деду моему ездил, отцу своему. Знаете, дядя мой вырос в многодетной семьей, 11 ребятишек было. Мама моя - самая старшая. А дядя - один из младших. Их огромная семья всегда жила дружно.

У Сергея Усольцева остались жена и дочка. Супруга часто приезжает к шахте в надежде услышать хорошую новость - жив. Но шансов на чудесное спасение все меньше…

Жене машиниста уже отдали вещи супруга из шахтерской раздевалки. В районе взрыва продолжают разгребать завалы, чтобы добраться до шахтёров.

Супруга горняка Сергея Дементьева держится из последних сил. Ее муж тоже до сих пор в шахте. И когда его тело поднимут - не известно.

Сергей Дементьев трудился в шахтах 19 лет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я проводила его на смену, он уходил к часу ночи, и спать пошла, - рассказывает Виктория Дементьева. - Уже утром, около десяти, он должен был смениться и вернуться домой. Но этот взрыв…

Сергей Дементьев в шахтах работает с 2002 года.

- А на Листвяжную перешел в 2013 году,с Колмогоровской шахты,когда ее признали аварийной и затопили, - рассказывает жена горняка. - Недавно Сережа говорил, что в Листвяжной много метана. Но мы поговорили и забыли. А тут взрыв…

Близкие горняков каждый день приходят к месту взрыва - несут цветы и ждут новостей. Но на добрые вести уже мало кто надеется. Спасатели говорят, что работы могут затянуться на месяц - шахта сильно обвалилась.

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