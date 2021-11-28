Жены погибших шахтеров до сих пор приходят к Листвяжной в надежде увидеть мужей живыми

Семьи шахтеров надеются, что их родных сумеют спасти.
Фото: REUTERS
32-летний электрослесарь Владислав Гришин в ту ночь, 25 ноября, заступил на смену.
-С Владом мы сменились в час ночи, - рассказывает его коллега-шахтёр Илья Лягаев. - Я вышел из-под земли, а он - заходил. Мы поздоровались и он спустился в шахту в последний раз…
Владислав Гришин в шахте работал электрослесарем
Фото: СОЦСЕТИ
Утром, когда стрелки часов подходили к девяти, раздался страшный взрыв. В шахте «Листвяжная» погиб 51 человек.
Из них 11 человек подняли - трех спасателей и восемь шахтеров. 40 мужчин остаются под землей
Сейчас в больнице лежат 64 человека. Среди которых и Алексей Уфимцев.
- Каким-то чудом я смог выйти, сейчас лежу в больнице, - рассказывает kp.ru мужчина.
Он мало что помнит, и о том страшном утре старается вообще не говорить.
- Взрыв был такой силы, что людей возле гор зацепило, - рассказывает Илья Лягаев. - Я был уже дома, живу недалеко от шахты, взрыв был очень сильный, окна дрожали.
До сих пор из шахты не могут поднять несколько десятков человек. Там, внизу, и 53-летний машинист подземных установок Сергей Усольцев.
Сергей Усольцев погиб во второй день после того, как вышел из отпуска
Фото: СОЦСЕТИ
- В день взрыва мой дядя работал второй день после отпуска, - рассказывает сайту kp.ru племянница Сергея Усольцева Марина Емельянова. - Он путевку в санаторий от шахты получил, там отдыхал. Мы виделись с дядей редко, но он всегда такой веселый, жизнерадостный. Накануне взрыва к деду моему ездил, отцу своему. Знаете, дядя мой вырос в многодетной семьей, 11 ребятишек было. Мама моя - самая старшая. А дядя - один из младших. Их огромная семья всегда жила дружно.
У Сергея Усольцева остались жена и дочка. Супруга часто приезжает к шахте в надежде услышать хорошую новость - жив. Но шансов на чудесное спасение все меньше…
Жене машиниста уже отдали вещи супруга из шахтерской раздевалки. В районе взрыва продолжают разгребать завалы, чтобы добраться до шахтёров.
Супруга горняка Сергея Дементьева держится из последних сил. Ее муж тоже до сих пор в шахте. И когда его тело поднимут - не известно.
Сергей Дементьев трудился в шахтах 19 лет.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
- Я проводила его на смену, он уходил к часу ночи, и спать пошла, - рассказывает Виктория Дементьева. - Уже утром, около десяти, он должен был смениться и вернуться домой. Но этот взрыв…
Сергей Дементьев в шахтах работает с 2002 года.
- А на Листвяжную перешел в 2013 году,с Колмогоровской шахты,когда ее признали аварийной и затопили, - рассказывает жена горняка. - Недавно Сережа говорил, что в Листвяжной много метана. Но мы поговорили и забыли. А тут взрыв…
Близкие горняков каждый день приходят к месту взрыва - несут цветы и ждут новостей. Но на добрые вести уже мало кто надеется. Спасатели говорят, что работы могут затянуться на месяц - шахта сильно обвалилась.
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