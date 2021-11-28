«Я хочу жить, ребята»: чудом спасшийся от взрыва в Листвяжной рассказал, как спасал коллег-шахтёров

Николай Бублис Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

От трагедии в Кузбассе Кемеровской области вздрогнула вся страна. После взрыва метана в шахте "Листвяжная" заживо похороненными оказались 52 человека – мужчины, преданные сложной профессии, мужья и отцы.

Чудом удалось спастись лишь единицам, которые работали в этой злосчастной смене. Один из выживших - Николай Бублис, он просто задержался и приехал к месту не первой, а второй вахтой. Шахтер рассказал о первых минутах после трагедии.

- В этот раз я работал в первой смене на шахте. Но приехал позже, забирал спецодежду после стирки. Прибыл на второй вахте, многие уже спустились вниз, а я только собирался. Я увидел черный дым, перед этим был сильный хлопок. Мы сразу поняли, что что-то не то. И стали, как вкопанные. Через несколько минут из черной пыли вышел первый человек, он шел сам, в грязи и пыли. Дышал через раз. Единственное, что сказал: «Там еще люди». И упал, - с дрожью в голосе вспоминает Николай Бублис.

Шахтеры долго не размышляли, надели маски, и пошли за ребятами.

- Была задача вытащить хотя бы тех, которые были в зоне доступности. Метров через 200-300 увидели неподвижного мужчину с фонариком, мы его подняли, он бредил, был практически без сознания. Сказал нам: «Я хочу жить, ребята!». Мы на руках вытащили его на поверхность. Человек шесть смогли вынести за один раз, - добавил Николай.

Он отметил, что повторно спускались отличающиеся особой мужественностью, потому что понимали, что не исключен повторный взрыв или может просто не хватить кислорода.

- Те, кто спасал, мог и сам там задохнуться. Но некоторые меняли маски и шли снова, - добавил Бублис.

Горняки как один отмечают, что газ в шахте шел несколько месяцев, об этом говорили, отказывались работать. Но рабочих заставляли трудиться в таких условиях. Все просто боялись идти против руководства, потому что могли лишиться зарплаты и работы.

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