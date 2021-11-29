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В мире29 ноября 2021 5:16

Заболевший коронавирусом президент Чехии назначил нового премьера, сидя в стеклянном боксе

Во время церемонии Милош Земан находился еще и в инвалидном кресле
Юрий МАЙБОРОДА
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Президент Чехии Милош Земан участвовал в церемонии назначения нового премьера, находясь в герметично закрытой, прозрачной камере.

Президент Чехии Милош Земан участвовал в церемонии назначения нового премьера, находясь в герметично закрытой, прозрачной камере.

Фото: REUTERS

В Чехии состоялось официальное назначение нового премьер-министра страны.

Высокий пост занял Петр Фиала, а президент Милош Земан участвовал в церемонии, находясь в герметично закрытой, прозрачной камере.

Поскольку недавно стало известно о заражении Земана коронавирусом, во время мероприятий были предприняты возможные меры предосторожности – глава государства находился в закрытом боксе с прозрачными стенками, а общался с собравшимися посредством аудиосвязи.

По заявлениям врачей, Земан, подхвативший коронавирус после длительного пребывания в больнице по другим причинам, чувствует себя удовлетворительно. И это несмотря на преклонный возраст, диабет, а также пристрастие к табаку.

Земан находился в закрытом боксе с прозрачными стенками, а общался с собравшимися посредством аудиосвязи.

Земан находился в закрытом боксе с прозрачными стенками, а общался с собравшимися посредством аудиосвязи.

Фото: REUTERS

О заболевании президента Чехии COVID-19 стало известно 25 ноября, спустя всего трое суток после выписки его из госпиталя, где он находился в связи с лечением хронического заболевания. Теперь как минимум полмесяца глава государства пробудет на самоизоляции.

Милош Земан подхватил ковид через несколько дней после выписки из больницы.

Милош Земан подхватил ковид через несколько дней после выписки из больницы.

Фото: REUTERS

Сам Земан заявил о своем намерении провести в ближайшие две недели дистанционные беседы с кандидатами на министерские посты в стране. Вместе с тем, согласно чешским законам, выбор кандидатов места в кабинете министров проводит не президент, а премьер.

Политика: ВЫБОРЫ