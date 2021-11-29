Заболевший коронавирусом президент Чехии назначил нового премьера, сидя в стеклянном боксе

Президент Чехии Милош Земан участвовал в церемонии назначения нового премьера, находясь в герметично закрытой, прозрачной камере. Фото: REUTERS

В Чехии состоялось официальное назначение нового премьер-министра страны.

Высокий пост занял Петр Фиала, а президент Милош Земан участвовал в церемонии, находясь в герметично закрытой, прозрачной камере.

Поскольку недавно стало известно о заражении Земана коронавирусом, во время мероприятий были предприняты возможные меры предосторожности – глава государства находился в закрытом боксе с прозрачными стенками, а общался с собравшимися посредством аудиосвязи.

По заявлениям врачей, Земан, подхвативший коронавирус после длительного пребывания в больнице по другим причинам, чувствует себя удовлетворительно. И это несмотря на преклонный возраст, диабет, а также пристрастие к табаку.

Земан находился в закрытом боксе с прозрачными стенками, а общался с собравшимися посредством аудиосвязи. Фото: REUTERS

О заболевании президента Чехии COVID-19 стало известно 25 ноября, спустя всего трое суток после выписки его из госпиталя, где он находился в связи с лечением хронического заболевания. Теперь как минимум полмесяца глава государства пробудет на самоизоляции.

Милош Земан подхватил ковид через несколько дней после выписки из больницы. Фото: REUTERS

Сам Земан заявил о своем намерении провести в ближайшие две недели дистанционные беседы с кандидатами на министерские посты в стране. Вместе с тем, согласно чешским законам, выбор кандидатов места в кабинете министров проводит не президент, а премьер.