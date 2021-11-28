Петр Фиала назначен новым премьером Чехии Фото: REUTERS

Новым премьер-министром Чехии стал лидер выигравшей на парламентских выборах страны партийной коалиции «Вместе» Петр Фиала. Он был назначен президентом республики Милошем Земаном, церемония прошла в загородной резиденции главы государства неподалеку от Праги.

После своего назначения Фиала пообещал провести в стране перемены для «лучшего будущего страны». По его словам, новые члены правительства будут назначены не позднее 16 декабря 2021. Дог тех пор прежний кабинет министров Андрея Бабиша будет выполнять функции правительства.

Как сообщил Земан,с понедельника, 29 ноября, он начинает встречи с кандидатами на посты министров в новом правительстве Фиалы. Последняя такая встреча должны состоятся 13 декабря 2021.

Как писал сайт kp.ru, 11 ноября 2021 кабинет министров Чехии ушло в отставку.

Напомим, 8-9 октября в Чехии прошли парламентские выборы, на которых победила коалиция либеральных сил «Вместе». Член рабочей группы по подготовке программы коалиции Мартин Дворжак заявлял, что новое правительство планирует придерживаться принципов гражданского общества и соблюдения прав человека во внешней политике.