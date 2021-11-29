Генпрокуратура: на шахтах Кузбасса выявлено 449 нарушений закона

Добыча угля на шахте "Инская", Кемеровская область. Фото: REUTERS

Во исполнение поручения Генерального прокурора Российской Федерации продолжаются проверки соблюдения организациями угольной сферы Кузбасса требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда

- С 26 по 29 ноября прокурорскими работниками с привлечением специалистов ГИТ, МЧС, Ростехнадзора, Государственного пожарного надзора, органов исполнительной власти Кузбасса осуществлен выход на 31 шахту. В ходе проверок выявлены нарушения в сфере промышленной безопасности, связанные с непроведением работ по модернизации систем позиционирования горнорабочих и транспорта, недокомплектом работников на участках, нефункционирующей системой доставки людей на участки, несоответствием схем выработки и другие, - заявили в Генпрокуратуре России.

По данным ведомства с начала проверки выявлено: "449 нарушений закона, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесен 1 протест и объявлено 2 предостережения".

Также стало известно, что с шахтерами не проводились инструктажи по технике безопасности, они не обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушался их режим труда и отдыха.

В сфере пожарной безопасности установлено "необорудование путей эвакуации, несоответствие планов эвакуации, неисправность электропроводки и другие".

- На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности, обвиняемым в настоящее время избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проверки продолжаются, по их результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. До фактического устранения нарушений закона и восстановления прав граждан ситуация будет находиться на контроле, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, утром 25 ноября из-за взрыва на шахте "Листвяжная" погиб 51 человек, в том числе 6 спасателей МЧС России. Во время ЧП в шахте находились 285 человек. Среди пострадавших 63 шахтера, 11 горноспасателей.

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела. Задержан директор шахты, его первый заместитель, которые договаривались с сотрудниками Ростехнадзора о номинальных проверках безопасности на объектах. Они также под следствием.

Кроме того, стало известно, что рабочим перед спуском в шахту выдавали газоанализаторы, которые были намеренно испорчены: разобраны и проклеены двухсторонним скотчем внутри так, чтобы туда не попадал воздух. По этой причине в них просто не попадал воздух, а если это так, то газоанализаторы просто не могли показать реальный уровень метана в воздухе и предупредить шахтеров об опасности.