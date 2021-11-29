Около 450 нарушений выявили на шахтах Кузбасса после ЧП на "Листвяжной"

На шахте "Листвяжной" погибли 52 человека / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кузбассу

Прокуратура совместно со специалистами ГИТ, МЧС, Ростехнадзора и Государственного пожарного надзора, а также представителями органов власти проверила 31 шахту на территории Кемеровской области после аварии на шахте "Листвяжная". Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По результатам мероприятий выявлено 449 нарушений законодательства. Пол ним возбуждено 180 административных дел, а также приняты иные меры реагирования, в том числе представления об устранении нарушения закона, предостережения и протест. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности. Обвиняемые заключены под стражу.

"Выявлены нарушения в сфере промышленной безопасности, связанные с непроведением работ по модернизации систем позиционирования горнорабочих и транспорта, недокомплектом работников на участках, нефункционирующей системой доставки людей на участки, несоответствием схем выработки и другие", - говорится в сообщении ведомства.

Также имеются нарекания и к организации охраны труда. В частности, не проводились некоторые обязательные инструктажи по технике безопасности, нарушался режим труда и отдыха, а обеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой не всегда было в требуемом объеме.

Напомним, утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков, начался пожар и сильное задымление.

Как ранее писал сайт kp.ru, 52 человека, включая шестерых спасателей, погибли. Количество пострадавших в результате взрыва и последующего задымления на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области возросло уже до 76 человек.