Сотрудника Росгвардии Евгения Захарова наградили орденом Мужества

Подполковник полиции Евгений Захаров погиб в начале ноября в Санкт-Петербурге при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников.

Указом Президента России от 29 ноября 2021 года орденом Мужества посмертно награжден офицер специального отряда быстрого реагирования подполковник полиции Евгений Захаров, погибший в начале месяца в Санкт-Петербурге при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников.

- Евгений Захаров проявил мужество и отвагу, до конца оставшись верным служебному долгу, - заявил kp.ru официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Напомним, 9 ноября полицейские Санкт-Петербурга совместно с бойцами спецподразделения СОБР проводили операцию по задержанию телефонных мошенников, которые представлялись пожилым людям сотрудниками банков и родственниками, которые сбили на пешеходном переходе человека.

Евгений Захаров с сослуживцами перегородил путь водителю микроавтобуса "Фиат Дукато", за рулем которого оказался 38-летний Алексей Покрепо - мужчина находился под подозрением в подобном мошенничестве. Полицейские представились ему, однако лихач попытался от них скрыться: он ударил по газам и сбил подполковника своим автомобилем. От полученных травм Евгений Захаров скончался. Полиция догнала машину с преступником и арестовала его.

В отношении Покрепо заведено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Очевидно скоро к нему добавят и статью "мошенничество в особо крупном размере в составе группы".

СПРАВКА "КП"

Евгений Захаров (48 лет) родился в городе Ковдор Мурманской области в 1973 году, проходил службу в правоохранительных органах с 2003 года, ветеран боевых действий, ранее удостоен государственными наградами - медалью Суворова, медалью "За отличие в охране общественного порядка". У офицера остались жена и трое детей. Сотрудники Росгвардии окажут им всю необходимую помощь и поддержку.