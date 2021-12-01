Вечные маски и постоянный локдаун: Пять главных страхов пандемии, которые становятся реальностью

Сбываются многие пессимистичные прогнозы Фото: Shutterstock

«Мы всегда будем ходить в масках»

Прошло уже почти два года, как мы дружно нацепили на носы (а кто-то просто на подбородки) маски. И не похоже, что скоро их снимем.

В России без маски вам ничего не продадут в магазине, оштрафуют в общественном транспорте, а уж в музей и театр и подавно не зайдешь. Жестко? Как посмотреть. Например, в некоторых странах нужно не просто чем-то прикрыть пол-лица, а запастись респираторами определенного типа. Стоят они, понятно дело, дороже обычных повязок, а дышать через них сложнее. Но это не останавливает власти, скажем, Австрии, где без заветного респиратора вас не посадят в самолет и не пустят на общественное мероприятие.

Кстати, быстрее всех поняли, что маски с нам надолго, чуткие переменчивому нраву моды дизайнеры. Еще в начале прошлого года, когда мир лишь с легким беспокойством поглядывал на Китай, где поднимал голову коронавируса, модельеры уже обрядили манекенщик в маски.

«Нормальная жизнь будет только для привитых»

Путешествия, большие концерты, лекции – все скучают по чему-то своему. Но страх, что такие обыденные развлечения станут доступны только касте «привилегированных», постепенно превращается в правду.

О чем мы? Да о QR-кодах, подтверждающих вакцинацию. В России они чуть ли не декоративный элемент — ну не пустят вас в кино без него. Хотя разговоры о расширении сферы действия кодов идут.

А вот в Европе с лета вся жизнь подчинена паспортам вакцинации или, как их еще называют, грин-пассам. Проще перечислить, куда можно податься без этого документа: в продуктовый да в аптеку. Весь общепит и развлечения для непривитых закрыты, а кое-где, например, в Италии, даже на работу не придешь без заветного QR-кода.

«Не хочешь прививаться – плати»

Штрафы для непривитых — еще один ночной кошмар многих, который на глаза становится реальностью. И снова в России такого нет, зато впереди планеты всей снова скромная Австрия. Именно она стала первой страной мира, которая объявила всеобщую обязательную вакцинацию от коронавируса.

А где обязаловка — там и штрафы. В предварительной версии закона говорится о 3600 евро (больше 300 тысяч рублей), которые придется выложить невакцинированным. Внушительная сумма даже для состоятельных австрийских бюргеров. Но если человек не одумается, штраф будет в два раза больше. В Греции пошли по тому же пути. Там можно стать антиваксером «по подписке»: каждый месяц непривитым придется платить по 100 евро штрафа.

«Границы никогда не откроются»

Пожалуй, главным шоком для многих стало резкое закрытие границ прошлой весной. Тогда все страны одна за другой закрывались, будто раковины. И даже единая Европа забыла о том, что границ в Старом свете вроде как нет.

Конечно, сейчас уже все по-другому. Самолеты худо-бедно летают, хотя былого размаха не видать. Нельзя просто взять, и поехать в ту же Европу, даже если есть Шенген. Пресловутый грин-пасс дадут только привитым признанными ЕС вакцинами, доступа к которым у россиян нет. Так что для многих туристов выбор ограничивается тем или иным районом Турции, которая принимает всех, привитых «Спутником», или не так давно открывшимся для россиян Египтом.

Добавим сюда еще разные у каждой страны требования по ПЦР-тестам и карантину — и вот уже очевидно, что туризм изменился, кажется, навсегда.

Тем более из-за нового штамма омикрон власти некоторых стран снова принялись закрывать границы.

«Локдаун будет повторяться»

В прошлом году мы ожидали, что вернемся к обычной жизни максимум через месяц локдауна, потом надеялись хотя бы на лето. А теперь все-таки догадались, что риск засесть по домам навсегда с нами. Москва и некоторые регионы вновь объявили режим нерабочих дней в начале ноября — хоть и ненадолго. В Европе дела не особо лучше: например, с 22 ноября локдаун объявлен для жителей Австрии. И так просто он не закончится: готовится специальный карантин для тех, кто по каким-либо причинам так и не вакцинировался.