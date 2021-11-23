Алина Загитова высказалась о романе Милохина с Медведевой и назвала любимчика "Ледникового периода"

Фигуристка второй год подряд ведет популярное шоу и уже не боится камеры. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

На премии "Женщина года" журнала Glamour олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая два года назад получила статуэтку в номинации "Спортсменка года", на этот раз появилась в качестве гостьи. Сверкающее серебряное платье с оголенным плечом, туфли на шпильке - на ковровой дорожке светской вечеринки 19-летняя фигуристка смотрелась также роскошно, как на льду.

Пользуясь редким случаем, сайт kp.ru пообщался с Алиной о телепроекте "Ледниковый период", который близится к финалу, повышая градус страстей и конкуренции среди участников. А вот Загитова с каждым новым выпуском, наоборот, выглядит все увереннее: если год назад, дебютировав в шоу, она робела перед Ольгой Бузовой и другими звездами, то теперь стала настоящей хозяйкой ледовой площадки.

- Алина, кто ваши фавориты в "Ледниковом периоде"? - поинтересовалась "Комсомолка".

- Как сказал Алексей Константинович (Ягудин. - Ред.), фавориты - это Алина Загитова и Алексей Ягудин, - рассмеялась Алина и попыталась уйти от ответа, чтобы никого не обидеть. - Все ребята молодцы, все работают - я вижу их прорыв в фигурном катании.

- Ну хоть один любимчик-то есть у вас? Все-таки вы не судья и можете кому-то симпатизировать открыто.

- Знаете, мне нравится Ксения Бородина, потому что она своим характером - упорством и настойчивостью - идет к победе. Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев - вот за кого я держу кулачки.

- А если сравнивать Бородину с Бузовой, которая год назад каталась с Соловьевым...

- Нет-нет, я не сравниваю, потому что они совсем разные люди.

- Как по-вашему, почему Ксении Бородиной судьи ставят такие низкие баллы?

- Я даже ей говорила, что мне за нее обидно. Но у нас очень субъективный вид спорта, в котором возможно всё. Но Ксения старается и показывает свой максимум. Это важно в спорте.

- А чьи-то слезы за кулисами вы видели? Приходилось утешать?

- Моя гримерка находится находится совсем в другой стороне, к моей большой радости. Потому что, когда человек плачет, я к этому отношусь очень сентиментально и тоже начинаю плакать с ним вместе.

- А как насчет парочек на проекте? Зрители отметили, как горят глаза у Жени Медведевой и Дани Милохина...

- Парное катание - это специфический вид спорта. В танцах на льду очень важна связь между партнерами. У кого-то это складывается, у кого-то нет. Поэтому я за ребят очень рада.

- А мы рады за вас. В этом сезоне вы превзошли сами себя.

- Это работа, как и в спорте, и она не проходит даром. Я рада, что зрители это замечают. Я пытаюсь делать все, что от меня зависит. И когда ты уже второй сезон в этом крутишься-вертишься, это придает уверенности. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо всем людям, которые голосовали, чтобы я стала соведущей Алексея Константиновича. Мне важно, что в меня верят и видят мой потенциал.

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