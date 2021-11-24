В какие страны пустят со "Спутником V"

Идут переговоры с рядом государств о взаимном признании сертификатов вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россия ведет переговоры с рядом европейских государств о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".

В качестве примера, министр привел Венгрию, где "Спутник V" был одобрен венгерскими властями и уже с июля въехать на родину гуляша можно было без необходимости соблюдать карантин и сдавать ПЦР-тест. О намерении признать российские сертификаты заявил и министр туризма Израиля Йоэль Развозов. Ожидается, что это решение вступит в силу с 1 декабря, когда Израиль планирует открыть границы. Евросоюз тоже не против признать наши прививки, но вопрос упирается в медицинскую бюрократию: необходимо привести к общему знаменателю российские и европейские протоколы проведения клинических исследований и требования по контролю за производством вакцин.

На сегодняшний момент 47 стран мира признают наши сертификаты о вакцинации. Надеемся к Новому году, когда многие туристы планируют выехать на отдых за пределы России, этот список расширится.

В какие страны пустят привитых "Спутником V"

Абхазия

Армения

Беларусь

Болгария Босния и Герцеговина

Венгрия

Венесуэла

Грузия

Египет

Зимбабве

Казахстан

Киргизия

Кипр

Мадейра

Марокко

Мексика

Молдавия

Монголия

Румыния

Северная Македония

Сербия

Словения

Турция

Узбекистан

Черногория

Южная Осетия

Страны, где для въезда помимо сертификата нужен ПЦР-тест

Азербайджан

Албания

Бахрейн

Греция

Иордания

Иран

Кения

Ливан

Маврикий

Мальдивы

Оман

Таджикистан

Таиланд

Тунис

Шри-Ланка

Хорватия