Вторая смерть в бассейне, погубившем дочку Владимира Конкина: тело 57-летнего менеджера нашли в раздевалке

Дочь актера Владимира Конкина София погибла осенью 2020 года. Фото: Иван ВИСЛОВ

Со дня смерти дочки народного артиста России Владимира Конкина прошло уже больше года. В сентябре 2020-го София утонула в крошечном бассейне московского фитнес-клуба «Джамп», глубина которого смешные полтора метра. И это при том, что сама София была опытным пловцом: этим видом спорта она занималась с раннего детства. Под водой она провела как минимум пять минут. Из бассейна женщину вытащили посетители клуба. В больницу ее доставили уже в состоянии комы, почти все внутренние органы перестали функционировать. Спустя сутки остановилось и сердце.

Но что же на самом деле стало причиной этой нелепой смерти? В понедельник, 22 ноября, дело было направлено в Пресненский суд. «Комсомолке» удалось заглянуть в засекреченные на время следствия материалы, пообщаться со свидетелями и адвокатами.

АЛКОГОЛЬ НЕ ВИНОВАТ

Погибшей Софии было 32 года. Женщина после развода с мужем, довольно известным адвокатом украинского происхождения, одна воспитывала девятилетнюю дочку Алису. В первые же часы после смерти Софии в газеты просочились слухи, что она была пьяна, да еще и под действием снотворного. Чуть позже в подтверждение этой версии появились видео из магазина, расположенного в сотне метров от клуба. На них София накануне тренировки покупает вино. Пробку от бутылки обнаружат в ее спортивной сумке. А потом наличие промилле в крови подтвердит и судебная экспертиза.

Сам Владимир Конкин тогда публично заявил, мол, дочку кто-то пытался отравить. Под подозрение попал сожитель Софии. Мужчину затаскали по допросам, проверили на полиграфе и в итоге сняли с него все подозрения. Следствие пришло к выводу, что погибшая накануне тренировки сама выпила несколько бокалов вина.

- Я знал, что этот способ она практикует именно перед тренировками. София сама мне рассказывала, что так расслабляется перед походом в бассейн. Я убеждал ее, что это опасно, что сердце может «крякнуть» прямо в воде, но она не слушала, - рассказал kp.ru Владислав Лисицин, одноклассник и лучший друг Софии Конкиной.

Действительно метод релаксации весьма сомнительный. Но к гибели Софии он не имеет никакого отношения. В уголовном деле несколько судебных экспертиз. И везде одна и та же причина смерти: «асфиксия путем попадания воды в дыхательные пути». Женщина именно утонула, в то время как ее сердце и другие внутренние органы функционировали без перебоя.

Актер Владимир Конкин на церемонии прощания со своей дочерью Софией, сентябрь 2020 г. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Я ЛИЧНО ЕЕ НЕ ТОПИЛА, ПОЭТОМУ НЕ ВИНОВАТА»

Чаще всего такое случается из-за банальных судорог. И тут никто не застрахован: ни новичок, ни олимпийский чемпион, поэтому бассейн остаётся местом повышенной опасности. Но только после проведения множества экспертиз в деле появилась обвиняемая.

Это Анна Андрианова, управляющая и один из учредителей фитнес-клуба «Джамп». По версии следствия, именно она должна была обеспечить постоянное присутствие у бассейна инструкторов по плаванию и медицинского работника, который отвечает в том числе за оказание первой помощи посетителям. Таких сотрудников в штатном расписании клуба не было как минимум с 2015 по 2020 годы.

- Она неоднократно получала предписания контролирующих органов, при этом нарушения не устраняла. В материалах дела есть показания множества свидетелей, из числа посетителей и персонала клуба, которые подтверждают, что инструктора и медработника в клубе не было, - рассказала kp.ru Юлия Нитченко, адвокат Владимира Конкина.

Адвокат Юлия Нитченко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На условиях анонимности нам удалось пообщаться с одним из свидетелей, действующим сотрудником клуба. По его словам, всему виной банальная экономия руководства.

- У нас инструкторы в бассейне были, но только за отдельную плату. Сотрудникам не платили оклады, оттого тренеры и в тренажёрном зале, и в бассейне не отсиживали рабочее время: они приходили только, чтобы провести индивидуальные тренировки. За час брали по 2 тысячи рублей. В остальное время у бассейна никто не дежурил. В позднее вечернее время, когда произошла трагедия с Конкиной, вообще никого не было у воды. Причина - жадность руководства. Большинство людей вообще не были оформлены в штат, - рассказал один из свидетелей.

Несмотря на предписания Роспотребнадзора, которые есть в материалах дела, и показания свидетелей, Анна Андрианова виновной себя не считает.

- Лично я ее не топила, она утонула сама, я тут не виновата - такие показания давала обвиняемая на допросах.

К концу следствия это «сама виновата» переросло во «врачи плохие». Андриянова вместе со своими адвокатами настояла на проведении дополнительной комплексной экспертизы, чтобы оценить действия медиков скорой помощи и больницы, где скончалась София.

- Они составили вопросы для экспертов, в которых прослеживалась попытка переложить вину на врачей. Мы не были против проведения экспертизы, для нас главной задачей была и остается истина, - прокомментировала адвокат Юлия Нитченко. – Сейчас все ответы получены, врачи в полной мере оказали Софии всю необходимую помощь. Их вины не нашла ни одна из экспертиз.

ЕСТЬ ТЕЛО, НО НЕТ ВТОРОГО ДЕЛА

Софию можно было спасти, окажись рядом инструктор по плаванию. Увы, но, похоже, трагедия с Конкиной никого ничему не научила. 12 ноября этого года в этом же клубе – еще один труп.

Тело 57-летнего московского менеджера, так же как в случае с Софией, нашли другие посетители клуба. Мужчина лежал в раздевалке и к тому моменту его сердце уже не билось. Установлено, что в тот день он занимался на тренажерах и плавал в том самом бассейне. В какой-то момент ему стало плохо.

- Судя по записям с камер видеонаблюдения, он попытался найти тренера и медсестру, чтобы сообщить им о своём плохом самочувствии. Но не застал никого из персонала клуба и отправился в раздевалку. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Сейчас по данному факту проводится проверка, - сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Будет ли второе уголовное дело, станет известно в ближайшее время. Пока ясно лишь, что тут Андрианова точно выйдет сухой из воды. В сентябре этого года она добровольно покинула пост управляющей. Но со сменой руководства мало что поменялось.

- После второй смерти проверяющие органы вышли с инициативой временной приостановки деятельности клуба, - сообщила адвокат Юлия Нитченко.

«ПОЖАЛЕЙТЕ ДЕТЕЙ»

Тем временем в Пресненском суде со дня на день начнутся судебные слушания. Накануне передачи дела в суд Андрианова вместе с адвокатами написала письмо Владимиру Конкину. Текст послания мы не можем опубликовать до окончания судебного процесса. Но раскаяния со стороны обвиняемой артист так и не дождался.

- Это была попытка разжалобить человека, который потерял дочку. Обвиняемая даже не попросила у отца прощения, в тексте письма она выразила соболезнования, а еще стала давить на жалость, мол у нее двое детей. А вот про Алису, которая осталась сиротой – ни слова, - раскрыла содержание письма Юлия Нитченко. – Все это напоминает дело Михаила Ефремова похожей стратегией отрицания очевидной вины. Владимир Конкин так долго ждал, что у него просто по-человечески попросят прощения, что сейчас оно ему уже не нужно. Мы будем настаивать на реальном сроке лишения свободы.

По статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» Андриановой грозит до шести лет. Также в случае признания вины ей предстоит выплатить компенсацию потерпевшим. Владимир Конкин ущерб оценил в 11 миллионов рублей.

- Эти деньги понадобятся Алисе, которая потеряла маму. Владимир Конкин планирует положить их на специальный банковский счет внучки, им она сможет распорядиться после совершеннолетия, - пояснила Юлия Нитченко.

КВАРТИРА В ХИМКАХ

Сейчас Алиса живет со своими опекунами, родственниками мамы Софии Конкиной, в Санкт-Петербурге. При этом знаменитый дедушка часто навещает девочку и помогает финансово ее опекунам.

- Он отличный дедушка, хотя все кому не лень пытаются закидать его камнями. Одна из претензий – это продажа однокомнатной квартиры в Химках, в которой когда-то жили София и Алиса. Да, эта квартира была продана. Но, во-первых, она всегда принадлежала не Софии, а Владимиру Конкину. А во-вторых, деньги с продажи он использует для финансовой помощи Софии, - рассказал «КП» Алексей Лобарев, друг Владимира Конкина. – Мы часто вместе навещаем Алису в Санкт-Петербурге. Вполне возможно, что девочка решит остаться жить именно в северной столице. Не было никакого смысла сохранять эту квартиру в Подмосковье. Уверяю, Владимир Конкин принимает самое активное участие, в том числе и финансовое, в жизни Алисы.