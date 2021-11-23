Реабилитированный Кевин Спейси теперь должен выплатить более 30 миллионов долларов за увольнение из «Карточного домика»

Кевин Спейси в сериале "Карточный домик".

Странно устроен Голливуд. Американские горки. То превозносят человека до небес, то так же стремительно, но бесповоротно, обрушивают его о земь.

Так было с Джонни Деппом, Харви Вайнштейном и Кевином Спейси, вина которого в сексуальных домогательствах так и не была доказана — никто не смог предоставить аргументы и факты в пользу этой версии.

Но это неважно, неважно.

Спейси «выпилили» из всех проектов (сериалов и кино), упекли в клинику на реабилитацию, публично судили и осудили, а после того, как прокуроры штата Массачусетс сняли обвинения с актера, он повинился, но на работу его взяли только в Италии.

Больше он никому не нужен.

Более того.

Прошло 4 года после того, как скандал разгорелся и прокуратура США возбудила дело, но осадочек настолько мощный, что теперь Кевину прилетело бумерангом по лбу. В итоге — после всех фатальных репутационных потерь — ОН САМ остался должен.

В суд подали создатели сериала «Карточный домик», флагманского проекта Netflix, в котором Спейси играл главную роль до сексуального скандала в 2017 году. Тогда без суда и следствия актера спешно удалили из проекта: сценаристы «убили» его героя Кевина — Марка Андервуда, главу Штатов. И эстафету приняла Робин Райт, игравшая жену Андервуда Клэр. Именно она становится, согласно сюжету, президентом США в шестом сезоне сериала. Финальном.

Казалось бы, ну молодцы — выкрутились и сливок собрали! Мало того, что на максимальном хайпе вокруг Спейси выпустили заключительный сезон, так еще и сэкономили прилично. Ведь в пятом сезоне Кевин брал по 1 миллиону долларов за серию (всего их 13). Робин Райт, к слову, получала в два раза меньше.

Но нет, теперь со Спейси требуют денег за перезагрузку сериала. Кинокомпания MRC, снимавшая «Карточный домик», с 2019 года судилась с актером за ущерб, якобы нанесенный им после увольнения из проекта. Формальный повод — нарушение контракта, в том числе недоказанный харассмент.

Основные трудности, как юристы MRC объяснили в суде, связаны с тем, что пришлось переделывать два снятых со Спейси эпизода шестого сезона «КД». После сценаристы меняли сценарий, а количество серий пришлось сократить с запланированных 13 до 8. За все это денег потребовали с Кевина.

В свою очередь артист выдвинул встречный иск. И настаивал на том, что без обвинительного приговора компания не имела права разрывать с ним договор. Уволили его по экономическим причинам.

В итоге суд поддержал создателей «Карточного домика», отклонив иск и аппеляцию актера. Теперь он и его кинокомпании M. Profitt Productions и Trigger Street Productions должны выплатить MRC компенсацию в размере 29,5 миллиона долларов (2,1 миллиарда рублей), а также оплатить работу адвокатов на сумму 1,2 миллиона долларов (89 миллионов рублей) и судебные расходы на 245 тысяч долларов (18 миллионов рублей).