Реабилитированный Кевин Спейси впервые вышел в свет

Страшно подумать, но два года прошло с тех пор, как мир разочаровался в Кевине Спейси. В 2017 году популярнейший голливудский актер, звезда «Красоты по-американски» и «Карточного домика», оказался в центре дикого скандала. Против него дали показания порядка 30 мужчин, но только одно дело дошло до суда.

Прокуратура США возбудила уголовное дело, обвинив Спейси в сексуальных домогательствах (трогал коллегу за гениталии в ресторане), актера лишили «Эмми», начали удалять сцены с ним из уже отснятых фильмов и закрывать утвержденные с ним проекты, все — даже верный пиарщик — отвернулись от Спейси, и он стал абсолютным изгоем. Кевин лег в клинику на реабилитацию, а во время слушаний по своему делу в суде молча сверлил стену стеклянным взглядом. Вины он не признавал.

И вот несколько недель назад прокуроры штата Массачусетс (США) сняли обвинения со Спейси в виду «недоступности свидетеля, подавшего жалобу» и «отсутствия доступа к уликам, на которых строилось обвинение». Юридически он был реабилитирован.

2 августа Спейси вышел в свет. Он публично прочел поэму «Боксер» современного итальянского драматурга Габриэля Тинти в Национальном музее Рима — это часть проекта, посвященного античным статуям. Спейси читал произведение рядом с бронзовой скульптурой I в. до н.э. «Кулачный боец из Терм» (или «Квиринальский боксер»). Именно эта статуя вдохновила Тинти на написание произведения.

Символизм происходящего более чем очевиден, хотя автор это отрицает. Именно в этой скульптуре Спейси разглядел самого себя, потому и согласился на литературный камбэк. Лицо, уши и нос боксера жестоко изранены ударами, полученными в бою. Раны на теле отсутствуют, поскольку в античной практике кулачного боя главной мишенью было лицо. Из одежды на бойце только набедренная повязка.

Текст Тинти соответствует: поэма посвящена окровавленному боксеру, которого оставили умирать на поле боя, несмотря на былую славу и победы. «Я выбрал Кевина Спейси, потому что он лучший актер в мире», — объяснил поэт сотрудничество с голливудской звездой. —Он оценил смелость и особый характер моего предложения. Идея дать голос античной скульптуре, находкам, что остались от нашего прошлого, впечатлила его чуткостью и глубокой любовью к искусству». И скандал с сексуальными домогательствами тут «совершенно ни при чем».

Сложно оценить, как публика приняла еще вчера низвергнутого актера. На ролике выступления публика не проявляет эмоций, пока Спейси читает текст. Тинти уверяет, что посмотреть на Кевина пришли более сотни людей, и все они очень тепло приняли его.

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