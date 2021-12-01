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Звезды1 декабря 2021 10:00

«Жду вторую прививку и полечу в Париж»: 83-летний модельер Вячеслав Зайцев впервые рассказал, как проходит вакцинацию от коронавируса

Знаменитый на весь мир модельер долго не мог решиться, но все-таки выбрал «Спутник V»
Анастасия ВОЙНИЦКАЯ
Анастасия ВОЙНИЦКАЯ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Знаменитый на весь мир модельер долго не мог решиться, но все-таки выбрал «Спутник V»

Знаменитый на весь мир модельер долго не мог решиться, но все-таки выбрал «Спутник V»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Знаменитый на весь мир модельер Вячеслав Зайцев в этом году оказался в эпицентре сразу нескольких громких скандалов. Это и банкротство его легендарного «Дома Моды» на Проспекте Мира, и история с многочисленными роликами в социальной сети Тик-Ток, которые на фоне пожилого модельера в инвалидной коляске записывала семья его друзей. За последних, к слову, заступился сам кутюрье, который дал первое телеинтервью после долгого перерыва. Многие тогда с новой силой заговорили о здоровье маэстро моды. Не секрет, что долгие годы он страдает болезнью Паркинсона.

Несмотря на диагноз, в последние недели модельер появляется на светских мероприятиях.

Несмотря на диагноз, в последние недели модельер появляется на светских мероприятиях.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Но, несмотря на диагноз, в последние недели модельер появляется на светских мероприятиях. Так, на минувших выходных он принял участие в «Народной недели моды», которая носит его имя, а во вторник, 30 ноября, устроил благотворительную акцию, во время которой передал в дар врачам красной зоны и ветеранам Великой Отечественной войны 100 пар дизайнерских валенок.

Сам Зайцев уверяет, что буквально ожил после пройдённых накануне двух курсов реабилитации.

Сам Зайцев уверяет, что буквально ожил после пройдённых накануне двух курсов реабилитации.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сам Зайцев уверяет, что буквально ожил после пройдённых накануне двух курсов реабилитации. Сейчас на здоровье он не жалуется, с учётом поправки на возраст, конечно.

- Я долго не мог решиться, но две недели назад все-таки прошел вакцинацию от коронавируса. Выбрал наш «Спутник-V» и первый компонент безо всяких осложнений перенес. Совершенно никаких симптомов необычных не почувствовал, - впервые рассказал о том, как проходила вакцинация в интервью kp.ru Вячеслав Зайцев. – Со дня на день получу вторую прививку, а дальше планы у меня грандиозные. Полечу в Париж и буду участвовать в подготовке и открытии моей выставки.

Сейчас на здоровье он не жалуется, с учётом поправки на возраст, конечно.

Сейчас на здоровье он не жалуется, с учётом поправки на возраст, конечно.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Всех секретов будущей выставки в городе, законодателе моды, кутюрье пока не раскрывает. Известно лишь, что инициатива проведения выставки в честь Красного Диора, так весь мир называет Зайцева, принадлежит французам.

30 ноября модельер устроил благотворительную акцию, во время которой передал в дар врачам красной зоны и ветеранам Великой Отечественной войны 100 пар дизайнерских валенок.

30 ноября модельер устроил благотворительную акцию, во время которой передал в дар врачам красной зоны и ветеранам Великой Отечественной войны 100 пар дизайнерских валенок.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯВячеслав Зайцев: досье KP.RU