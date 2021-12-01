«Жду вторую прививку и полечу в Париж»: 83-летний модельер Вячеслав Зайцев впервые рассказал, как проходит вакцинацию от коронавируса

Знаменитый на весь мир модельер долго не мог решиться, но все-таки выбрал «Спутник V» Фото: Иван МАКЕЕВ

Знаменитый на весь мир модельер Вячеслав Зайцев в этом году оказался в эпицентре сразу нескольких громких скандалов. Это и банкротство его легендарного «Дома Моды» на Проспекте Мира, и история с многочисленными роликами в социальной сети Тик-Ток, которые на фоне пожилого модельера в инвалидной коляске записывала семья его друзей. За последних, к слову, заступился сам кутюрье, который дал первое телеинтервью после долгого перерыва. Многие тогда с новой силой заговорили о здоровье маэстро моды. Не секрет, что долгие годы он страдает болезнью Паркинсона.

Несмотря на диагноз, в последние недели модельер появляется на светских мероприятиях. Фото: Иван МАКЕЕВ

Но, несмотря на диагноз, в последние недели модельер появляется на светских мероприятиях. Так, на минувших выходных он принял участие в «Народной недели моды», которая носит его имя, а во вторник, 30 ноября, устроил благотворительную акцию, во время которой передал в дар врачам красной зоны и ветеранам Великой Отечественной войны 100 пар дизайнерских валенок.

Сам Зайцев уверяет, что буквально ожил после пройдённых накануне двух курсов реабилитации. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сам Зайцев уверяет, что буквально ожил после пройдённых накануне двух курсов реабилитации. Сейчас на здоровье он не жалуется, с учётом поправки на возраст, конечно.

- Я долго не мог решиться, но две недели назад все-таки прошел вакцинацию от коронавируса. Выбрал наш «Спутник-V» и первый компонент безо всяких осложнений перенес. Совершенно никаких симптомов необычных не почувствовал, - впервые рассказал о том, как проходила вакцинация в интервью kp.ru Вячеслав Зайцев. – Со дня на день получу вторую прививку, а дальше планы у меня грандиозные. Полечу в Париж и буду участвовать в подготовке и открытии моей выставки.

Сейчас на здоровье он не жалуется, с учётом поправки на возраст, конечно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Всех секретов будущей выставки в городе, законодателе моды, кутюрье пока не раскрывает. Известно лишь, что инициатива проведения выставки в честь Красного Диора, так весь мир называет Зайцева, принадлежит французам.