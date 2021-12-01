Близкий друг рассказал страшные вещи об Александре Градском

Александр Градский. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве простились с Александром Градским. Композитор скончался 28 ноября в реанимации. Его близкий друг Андрей Караулов рассказал шокирующие подробности последних дней жизни музыканта.

Александр Градский умирал мучительно и тяжело. У Александра Борисовича были серьезные проблемы с ногой - из-за неудачного падения музыкант сломал конечность в нескольких местах. "Это был один из самых страшных уходов на моих глазах", - не скрывает его друг Андрей Караулов, говоря о смерти товарища.

Незадолго до кончины Александр Борисович плохо себя чувствовал, но не торопился обращаться к врачам. "Когда у него стала путаться речь, когда ему совсем стало плохо, он не позволял вызвать врачей. Только когда впал в беспамятство, сиделка, которую ему нашла бывшая жена, вызвала «скорую». Саша простился со всеми, перенеся ковид. Он считал, что всем все сделал, и с него хватит", - поделился Караулов.

Журналист Андрей Караулов. Фото: Иван МАКЕЕВ

По словам друга, Градский "никому не был нужен". "Умирать он уехал в полном беспамятстве и сжимал руку своей подруги - просто поклонницы, которая оказалась рядом в тот момент, когда за ним приехали врачи. Ему нужна была чья-то рука. Все это страшно..." - поведал Андрей Викторович на своем YouTube-канале.

Караулов в подробности рассказал о тяжелом уходе Градского. "У него минимум три дня был инсульт. Родные были где-то за городом, у всех свои дела. Он и не хотел, чтобы ему мешали умирать. Жить он не хотел", - отметил мужчина.