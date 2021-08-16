Молодой муж Марии Мироновой оказался не тем, за кого себя выдает

Актриса Мария Миронова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Популярной актрисе Марии Мироновой несколько лет удается скрывать от публики своего четвертого супруга. О том, что в 2017 году звезда вышла замуж за красавца-актера Андрея Сороку, знает лишь самый близкий круг. Оно и понятно: зачем артистке лишние пересуды, ведь новый муж младше нее аж на 19 лет - ей 48, ему 29. По удивительному стечению обстоятельств, Сорока не только тезка и ровесник сына актрисы Андрея Удалова, но и точная его копия: "отчим" и "пасынок" похожи, как близнецы.

Слева - сын Андрей Удалов, справа - муж Андрей Сорока. Парни похожи, как две капли воды: роскошная светлая шевелюра, по-кукольному красивые лица. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

О том, что Миронова замужем за молодым актером, которому родила сына Федора, два года назад первой рассказала "Комсомолка". Правда, сама Мария до последнего открещивалась от связи с Сорокой.

- Моего мужа действительно зовут Андрей. Но он не актер, работает в русско-японской компании, которая занимается медицинскими технологиями, - напускала тумана артистка, видимо, тщательно согласовав формулировку на семейном совете.

Но теперь связь актеров все-таки стала явной. Как выяснила "КП", Мария Миронова открыла кулинарный бизнес - ООО "Миро Нова Свит Арт", торгующую детским зефиром собственного производства по 300 рублей за пачку. По данным базы юрлиц, генеральным директором фирмы звезда назначила своего молодого мужа - Сороку Андрея Викторовича. Похоже, медицинские технологии ему оказались не так интересны, как сладости...

Впрочем, в этом браке Миронова с самого начала была щедра. Влюбившись, словно девчонка, она поселила мужа в своем двухэтажном доме в элитном поселке Княжье озеро, который облюбовали Дмитрий Нагиев, Юлия Ковальчук и другие знаменитости. А кроме того, коллеги актрисы не раз видели красавца-супруга за рулем ее черного "Мерседеса".

Об актерской карьере молодой муж теперь и не вспоминает. Приехав покорять Москву из Екатеринбурга, он какое-то время поработал в Губернском театре Сергея Безрукова, сыграл несколько эпизодических ролей в сериалах «Кухня», «Охота на дьявола» и «Мент в законе-9». После свадьбы в фильмографии Андрея Сороки новых работ так и не появилось, в отличие от знаменитой жены.

За пять лет отношений влюбленные лишь однажды вместе попали в объектив папарацци, но и тогда Сороку перепутали с сыном актрисы. Фото: Архив "ЭГ"

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"Актриса может потерять все"

- Когда творческие люди создают нетворческие бизнесы, зачастую руководителями в них они назначают самых близких лиц: супругов, детей, родителей (например, у Полины Гагариной гендиром ее фирмы был муж Дмитрий Исхаков, у Ксении Бородиной - Курбан Омаров и т.д. - Ред.). Это вовсе не значит, что родственник - профи, зато ему можно доверять, - комментирует юрист Михаил Алексеев, который анализирует громкие дела на своем YouTube-канале и в Телеграме. - Но при таком подходе общий бизнес превращается в мину замедленного действия, ведь пропавшие деньги или несогласованные оплаты могут стать причиной крупной семейной ссоры. Об этом непременно надо помнить, когда ведешь дела с близкими.

Кроме того, в случае Марии Мироновой есть еще один риск. Если бизнес-проект появился в официальном браке, то при разводе он будет поделен пополам. А так как муж еще и управленец в компании, это значит, что бизнес фактически отойдет ему. Ведь именно супруг, как гендиректор, рулит всеми процессами, и в ООО сместить его не так-то просто. Директор решает, как и на чем зарабатывать: например, некоторые зарабатывают не с прибыли, а с липовых договоров подряда, по которым выводят деньги... Для Мироновой развод и раздел имущества может закончиться потерей денег и активов, поэтому я желаю их браку стабильности и процветания.