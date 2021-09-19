Кто платит за красивую жизнь певицы МакSим: звезда с богатым любовником попали на камеры видеонаблюдения

Марина Максимова, чей пик популярности давно прошел, на самом деле богаче многих действующих коллег по шоу-бизнесу. Фото: Евгения ГУСЕВА

Певица МакSим вышла из комы и дала интервью Ксении Собчак, из которого все узнали, что она видела на пороге смерти. А еще - что Марина Максимова, чей пик популярности давно прошел, на самом деле богаче многих действующих коллег по шоу-бизнесу. Элитные квартиры, дорогие иномарки, своя школа искусств - даже Собчак в шоке! "Просто я очень много работала и хорошо зарабатывала", - потупив взгляд, объяснила МакSим. - "Мой мужчина состоятелен, но я никогда не смогла бы жить за чужой счет. Имя жениха назвать не могу - это помешает его бизнесу...". Так кто же этот таинственный Мистер Икс и откуда у звезды имущество на сотни миллионов рублей?

КВАРТИРЫ ЗА ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИАРДА И МАШИНЫ ЗА 16 МЛН

МакSим с двумя дочками живет в высотке у метро "Сокол" - это, пожалуй, самый помпезный жилой дом за пределами Садового кольца. Внешне похожий на сталинку, но на самом деле новострой, который в "нулевых" за свою высотность (61 этаж, 264 метра) даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Несмотря на космические цены, у звезды здесь сразу две квартиры.

Так, Ксению Собчак певица принимала в роскошных апартаментах на 500 "квадратов" с огромной террасой, отдельным санузлом для собак (!) и прочими атрибутами роскоши. Это жилье, в которое артистка с дочками вселилась три года назад, было ее мечтой, ведь до этого Максимова "ютилась" в куда меньшей квартире в том же доме - всего на 67 кв.м. Эту недвижимость, по данным kp.ru, МакSим купила сама в 2007 году, когда была на пике славы. А как спустя годы затишья на сцене у нее вдруг появилась вторая огромная квартира мечты, история умалчивает. В любом случае, ценник такого жилья исчисляется сотнями миллионов рублей: похожие апартаменты с террасой сейчас продаются за 180-200 млн, "маленькая" квартирка стоит 45-50 млн.

Ездит артистка на белом "Майбахе" с водителем и красивыми номерами "777" - эту машину, по признанию звезды Ксении Собчак, ей подарил тот самый таинственный кавалер. Как выяснил kp.ru, рыночная цена иномарки с учетом пробега - около 10 млн рублей, а куплена она была 1 августа 2017 года.

Однако, это не единственное авто знаменитости: по личным делам куда чаще певица передвигается на машине, которую нигде не афиширует - огромном джипе Infinity QX80. Тачка, как и предыдущая, "полный фарш": климат-контроль, кожаный салон, подушки безопасности, встроенная навигация, парктроник, люк на крыше... Цена внедорожника - около 6 млн, куплен он, как и "Майбах", первого числа, - 1 октября 2020 года. Может, загадочному ухажеру МакSим в конце месяца приходит многомиллионная зарплата..?

Кстати, на обеих машинах есть неоплаченные штрафы на общую сумму 37 тысяч рублей. Большинство из них накатаны Infinity в то время, пока звезда лежала в больнице. Водителей к джипу, по данным kp.ru, не допускают, зато за рулем по-хозяйски все время мелькает один и тот же мужчина...

Певица со своим загадочным кавалером в апреле этого года.

БЕЗ СПОНСОРОВ - НИКУДА

Кроме того, у МакSим есть собственная школа искусств, открытая в июне буквально за пару дней до попадания артистки в больницу. Это перезапуск аналогичного проекта, который пришлось закрыть пару лет назад. Дело не пошло, ведь содержать частную школу, где учат музыке, танцу, вокалу и прочим умениям, очень дорого. По словам владельцев подобного бизнеса, без спонсоров таким школам не выжить, особенно на первых порах.

- Основная статья расходов - аренда помещений, на втором месте - реквизит для занятий, ведь ученики должны приходить к нам на все готовое, - рассказывает Алексей Чухутин, управляющий школы Натальи Бочкаревой (та самая Даша Букина из "Счастливы вместе"). - Третья статья расходов - зарплата педагогов. Вот главные затраты в нашем бизнесе. Плюс есть побочные. Например, в нашей школе еще предусмотрены расходы на проведение конкурсов и бесплатное обучение детей из малоимущих семей. В любом случае, это сотни тысяч рублей в месяц. А выйти на точку безубыточности в таком деле быстро невозможно, тут нужны годы финансовых вложений. Конечно, свое помещение значительно облегчило бы сведение дебета с кредитом. Но купить недвижимость мы пока не можем, это огромные суммы. Возможно, в будущем это случится, ведь у нашей школы есть спонсоры и благодетели.

А вот МакSим арендовать ничего не нужно. Если несколько лет назад она снимала квадратные метры под школу, то теперь вдруг приобрела помещение. "Да ладно? У тебя собственная недвижимость? - обалдела во время интервью Собчак. - "Сколько же это стоит - 100, 200 млн рублей?". Но певица лишь снова потупила взгляд...

Располагается школа артистки у метро Сходненская, на первом этаже жилого дома. Общая площадь - около 200-220 "квадратов".

- Здесь выставлено на продажу много похожих нежилых помещений, - отмечает Роман Вихлянцев, член Совета Гильдии риэлторов Москвы. - Средняя стоимость такого объекта - до 30 миллионов рублей. Это не баснословные деньги, так как не центр Москвы. А кроме того, сейчас на рынке сложился парадокс - коммерческая недвижимость оценивается дешевле жилой. Поэтому многие покупают такие площади и затем оформляют как жилые помещения.

НЕ БЕДНАЯ, НО И НЕ БОГАЧКА

МакSим уверяет, что на все заработала сама, при том, что в ее жизни было "всего пять корпоративов", то есть все свои миллионы она получила якобы за гастроли по городам и весям. Людям из шоу-бизнеса хорошо понятна разница между заказным и кассовым концертом: первый - это хорошие суммы за 40 минут песен-плясок на празднике жизни для богатых (по данным kp.ru, в случае с МакSим это 25 тысяч долларов); второй - адский труд, переезды, отсутствие условий, проблемы с партнерами, далеко не всегда забитые залы и куда меньший гонорар. Чтобы жить в такой роскоши, как Максимова, по оценкам экспертов, придется горбатиться на гастролях... лет 100!

- Да были у МакSим заказники, я лично один из них проводил. Это что же, у нее всего четыре корпоратива, кроме этого, было? Не верю, - усомнился звездный промоутер Сергей Лавров. - Конечно, и на кассовых концертах она хорошо зарабатывала, лет 5-10 была очень популярной артисткой и теперь вошла в "золотой фонд" нашей эстрады. По моим оценкам, МакSим не богатая, но и не бедная: стабильно средняя по доходам певица.

На снимках с камер видеонаблюдения лицо водителя тщательно замазано «в целях конфиденциальности».

А МОЖЕТ, ЖЕНИХ УЖЕ ЖЕНАТ?

Между тем, нынешний состоятельный жених рядом с артисткой уже много лет. По ее признаниям, они знакомы давно, но звезда почему-то не видела в нем достойного спутника жизни. Лишь когда в тяжелый момент "Мистер Икс" спас ее дипломы и статуэтки, выброшенные из-за депрессии, Марина посмотрела на поклонника другими глазами. А в прошлом году именно этот человек спас от верной смерти уже саму певицу, отправив ее на принудительную реабилитацию из-за пристрастия к алкоголю после нескольких опасных запоев и попадания в реанимацию.

- Он нанял охрану, меня взяли под белы рученьки и увезли далеко почти на год. Посадили под замок, я занималась с психологами по 4 часа в день, плюс по 3 часа спорта, - рассказывала МакSим в ток-шоу "Судьба человека". - Первое время у меня не было ничьих телефонов, кроме родителей, детей и батюшки. По выходным я могла ездить на исповедь. Первое время я хотела сбежать, вырваться, устраивала бунт. Но в итоге это меня и спасло, и я очень благодарна своему мужчине. А вот замуж я не собираюсь: для меня штамп в паспорте ничего не решает...

Однако, в соцсетях сейчас обсуждают другую версию. В интервью Ксения Собчак спросила певицу о грехе, из-за которого ее много лет не причащают. "Дело в том, что я не раскаялась и продолжаю так поступать", - уклончиво ответила Максимова. По мнению поклонников, речь идет о связи с женатым мужчиной.

- Посмотрела интервью и для меня все стало ясно как белый день: партнер певицы МакSим - женатый состоятельный человек. Именно поэтому она так тщательно скрывает его имя, хотя все остальные ее мужчины известный широкой прессе - как публичные, так и непубличные, - поделилась соображениями одна из поклонниц в соцсетях. - Этот мужчина дарит ей "Майбах", и она говорит, что это подарок за ее любовь и "будем надеяться" за его любовь к ней. То есть она не уверена, что он ее любит - может, потому что не разводится с женой..? А грех, который продолжает совершать МакSим, - это прелюбодеяние и отношения вне брака. Интересно, кто же он...

ЧЕЛОВЕК-НИВИДИМКА

Однако, вычислить таинственного любовника - задача не из простых, ведь он без преувеличений человек-невидимка. Так в списке оплаченных штрафов певицы МакSим, как выяснил сайт kp.ru, порой мелькают платежки без всяких реквизитов: на месте, где обычно пишут имя плательщика, - пустое поле. Еще любопытнее обстоят дела с камерами видеонаблюдения: в базах дорожных нарушений лицо загадочного водителя специально размывают с казенной формулировкой "для соблюдения конфиденциальности". Кстати, тот самый джип, на котором по очереди ездят то Максимова, то ее жених, то сразу оба, обладает не просто красивыми госномерами. Буквы "ХАА", как пишут на сайтах для автолюбителей, - это признак машин, информация по которым засекречена.

- Почти все такие номера - у транспорта, принадлежащего ФСБ, крупным чиновникам, различным НИИ и "почтовым ящикам". Есть и у крутых частников. Также бытует мнение, что часть номеров ушла людям, проходящим по программе защиты свидетелей, - сообщают сетевые эксперты.

Похоже, любовник МакSим останется незамеченным ровно до тех пор, пока сам не захочет рассекретиться...

БЫЛ СЛУЧАЙ

Певицу обвинили в крахе семьи

Четыре года назад в прессу обратилась 38-летняя москвичка Людмила Реброва, заявившая, что МакSим увела у нее мужа. Якобы бизнесмен Борис Воробьев, человек небедный и влиятельный, познакомился со звездой в ВИП-зале аэропорта, обменялся номерами телефонов. С тех пор его словно подменили. Из-за любовницы жене пришлось подать на развод после 17 лет брака, а сама артистка, мол, угрожала женщине. Правда, тогда МакSим только посмеялась над этими заявлениями: "Я не могу отвечать за всех ревнивых женщин, чьи мужья слушают мои песни!".

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