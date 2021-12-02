Взятка или раздолбайство? Под Москвой будут судить сотрудников изолятора, из которого сбежал убийца «колбасного короля» и четыре вора

В истринском ИВС царило тотальное раздолбайство, сотрудники нарушали все возможные инструкции Фото: Александр РОГОЗА

В Подмосковье завершено расследование по делу о побеге пятерых преступников из изолятора временного содержания в Истре. ГСУ Следственного комитета по Московской области собирается передавать материалы уголовного дела в суд.

Напомним, в августе нынешнего года из ИВС совершил побег убийца «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди, а также четверо граждан Молдовы, проходившее по делам о кражах и грабежах в загородных домах.

После случившегося эксперты считали, что этот побег мог быть «куплен» самими арестантами или кем-то извне. Однако в процессе следствия стало понятно, что коррупция тут не при чем, однако в истринском ИВС царило тотальное раздолбайство, сотрудники нарушали все возможные инструкции.

Александр Мавриди

Например:

- И. о. начальника ИВС Андрей Старшинов незаконно поместил шестерых фигурантов одного уголовного дела в одну камеру. (Четверо из из шестерых потом дали деру).

- Дежурный ИВС Сергей Лаврентьев также незаконно подсадил к указанным лицам Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве (обвиняемый по этой статье должен был сидеть в одиночке). Этот же товарищ оставил открытым окно двери камеры.

- Помощник дежурного, молодая сотрудница Екатерина Бурдаковская, не заступив на пост, ушла в комнату отдыха.

За превышение должностных полномочий, которые привели к побегу пяти человек, всей троице грозит до 10 лет колонии.

- Изначально следствие очень скрупулезно отрабатывало версию получения сотрудниками изолятора взятки и пособничества при побеге, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Проверяли переписки задержанных, запрашивали данные по телефонным звонкам, опрашивали свидетелей. Нет никаких подтверждений, что имела место быть коррупция. К сожалению, в данном изоляторе нарушение правил было нормой. Например, другие подсудимые, бывавшие в том же изоляторе, рассказали, что окошко «кормушек» несколько месяцев оставляли открытыми, потому что вентиляция в ИВС не работала.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольги Врадий, во время расследования следователь провел 15 осмотров, 6 обысков, 8 выемок, около 50 допросов.

- В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в Истринский городской суд Московской области, - рассказала Ольга Врадий.

Как ранее сообщал сайт KP.RU по результатам служебной проверки после группового побега из ИВС из полиции были уволены семь человек, включая начальника ОМВД Истры и двух его замов.