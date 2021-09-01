На начальника изолятора в Истре, откуда бежал убийца «колбасного короля», завели уголовное дело

После побега пятерых арестантов из изолятора временного содержания в подмосковной Истре возбудили еще одно уголовное дело. Его фигурантом стал исполняющий обязанности начальника ИВС. Фото: Александр РОГОЗА

После побега пятерых арестантов из изолятора временного содержания в подмосковной Истре возбудили еще одно уголовное дело. Его фигурантом стал исполняющий обязанности начальника ИВС.

Напомним, побег случился в ночь на 6 августа 2021. Среди беглецов - обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди, а также четверо уроженцев Молдовы, которых собирались судить за кражи. Этих четверых, напомним, уже поймали, а Мавриди до сих пор в бегах.

Как стало известно KP.ru, в ходе проверки после громкого побега в изоляторе нашли кучу нарушений. Сайт kp.ru ранее уже писал о самых очевидных. Например, сотрудник полиции, который дежурил в изоляторе в ту ночь, выключил систему камер видеонаблюдения. Как он объяснил - чтобы в его не фиксировались различные мелкие нарушения. Позже он признался, что делал так не в первый раз. Кроме того, тот же дежурный забыл закрыть окошко на двери камеры, через которое, высунув руку с гаечным ключом наружу, преступники сумели открутить внешний замок. Как в изоляторе оказался инструмент - тоже вопрос. Сигнализация, напомним, во время побега не сработала. То, что из камеры пропали сразу пять человек, выяснили лишь спустя полтора часа.

Ранее, напомним, уголовные дела были заведены на того самого дежурного и его помощницу. Оба арестованы.

А теперь дошел черед и до начальства…

- Возбуждено уголовное дело в отношении ВРИО начальника ИВС ОМВД России по г. Истре, подозреваемого в превышении должностных полномочий, - сообщили в ГСУ Следственного комитета по Московской области. - Следователем осуществляется допрос подозреваемого, а также проведение с его участием иных следственных действий. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, а также решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Начальнику изолятора грозит до 10 лет колонии.

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