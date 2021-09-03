Пятерых сотрудников полиции уволили за побег из изолятора в Истре убийцы «колбасного короля»

«Комсомольской Правде» стало известно, кто и как был наказан после побега. Фото: Александр РОГОЗА

После громкого побега пятерых арестантов из изолятора временного содержания в подмосковной Истре многие недоумевали. В первые же часы стало ясно, что в ИВС творился форменный бардак, а преступникам - эта версия до сих пор отрабатывается - могли помочь уйти.

ДЛИННЫЙ СПИСОК НАРУШЕНИЙ

Коротко напомним основные нарушения:

- Четверо будущих беглецов, уроженцев Молдовы, нельзя было держать в одной камере - они проходят по одному и тому же делу о кражах.

- Пятого беглеца Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, должны были держать в камере-одиночке, но вопреки всем инструкциям по его же просьбе перевели в камеру к молдованам.

- Дежурный не закрыл окошко на двери камеры, через которое передают еду.

- В камере у беглецов оказался гаечный ключ (кто его пронес в изолятор?), с помощью которого они через «кормушку» скрутили внешний замок.

- Преступники миновали еще две двери и ворота изолятора, но сигнализация не сработала.

- Позже дежурный признался, что выключил систему видеонаблюдения, чтобы она не фиксировала в его смену различные нарушения.

Между тем до сих пор о нарушениях говорил только Следственный комитет - дежурный и его помощница, работавшие в ту смену, были арестованы сразу. На днях фигурантом того же дела о превышении должностных полномочий стал и начальник изолятора.

Как оказалось, оргвыводы были сделаны и в самом МВД. Просто о них не заявили публично.

«Комсомольской Правде» стало известно, кто и как был наказан после побега.

Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, должны были держать в камере-одиночке Фото: Следственный комитет России.

«ДОЛЖЕН БЫЛ ЗА НОЧЬ 5 РАЗ ПРОВЕРИТЬ ИЗОЛЯТОР»

- Во время служебной проверки установлено, что на протяжении 2021 года в ОМВД по городскому округу Истра были систематические нарушения, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Так, например, выяснилось, что начальник истринского отдела полиции полковник Валентин Аркалов помимо всего прочего должен был лично следить за работой изолятора, например - дважды в месяц проводить проверки ИВС в ночное время. Аркалов этого не делал. Итог: уволен.

Также уволен его заместитель подполковник Новиков. Второму заму, полковнику Юрию Воронину, вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии.

- По правилам, когда меняется наряд в изоляторе, все камеры должны обыскать. Этого чаще всего не делалось, - говорит источник. - Возможно, поэтому гаечный ключ и не нашли. Сознательно не искали, или из-за раздолбайства - хороший вопрос.

Уволен из органов и исполняющий обязанности начальника ИВС прапорщик Андрей Старшинов, которым теперь занимается Следственный комитет.

- Проверка установила, что за порядком размещения подозреваемых в изоляторе он не следил, как и за служебной дисциплиной сотрудников - известно, что дежурный не в первый раз выключал видеокамеры и уходил спать, оставляя пост, - говорит источник.

Здание следственного изолятора в Истре. Фото: Александр РОГОЗА

В списке уволенных и оперативный дежурный ОМВД майор Илья Шаров.

- Он сидит в самом отделе полиции, соседнем здании с ИВС. По должностным инструкциям он должен был в течение ночи пять раз проверить изолятор, лично туда прийти. Он приходил только один раз. Кроме того, в мае нынешнего года Шарову уже объявляли выговор за нарушение служебной дисциплины.

Вслед за Шаровым был уволен и начальник уголовного розыска Истры подполковник Сергей Козенков, который должен был следить за работой изолятора (у него, кстати, до этого тоже был выговор).

СИГНАЛИЗАЦИЮ НЕ ОБСЛУЖИВАЛИ 1,5 ГОДА

Строгий выговор получил подполковник Максим Заобурный, занимающий в ОМВД Истры пост начальника тыла. Он отвечает за техобслуживание и ремонт системы сигнализации в изоляторе. Теперь стало известно, что с января 2020 года сигнализацию никто не обслуживал, никакие работы и проверки не проводились.

Кстати, наказаны не только сотрудники истринской полиции, но и высокопоставленные офицеры из областного главка.

Так, например, предупреждение о неполном служебном соответствии получили замначальника ГУМВД по Московской области полковник Вадим Фомичев и замначальника УОООП ГУ МВД Мособласти полковник Олег Сигунов.

При этом сотрудники из списка, избежавшие увольнения - Фомченков, Сигунов, Воронин и Заобурский - лишены месячной премии.

Напомним, четырех из пяти беглецов удалось задержать. А вот фигурант дела об убийстве Александра Мавриди до сих пор в бегах. За информацию, которая поможет его поймать, МВД обещает награду в 1,5 млн рублей.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Новые замки и патрульные в коридоре: что поменяли в изоляторе Истры после громкого побега пятерых человек

В бегах остается самый опасный беглец Александр Мавриди - за информацию о нем МВД готово заплатить 1,5 млн рублей. Сайт kp.ru узнал, какие меры приняли после ЧП (подробности)