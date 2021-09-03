Пятерых сотрудников полиции уволили за побег из изолятора в Истре убийцы «колбасного короля»

«Комсомольской Правде» стало известно, кто и как был наказан после побега.
Фото: Александр РОГОЗА
После громкого побега пятерых арестантов из изолятора временного содержания в подмосковной Истре многие недоумевали. В первые же часы стало ясно, что в ИВС творился форменный бардак, а преступникам - эта версия до сих пор отрабатывается - могли помочь уйти.
Коротко напомним основные нарушения:
- Четверо будущих беглецов, уроженцев Молдовы, нельзя было держать в одной камере - они проходят по одному и тому же делу о кражах.
- Пятого беглеца Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, должны были держать в камере-одиночке, но вопреки всем инструкциям по его же просьбе перевели в камеру к молдованам.
- Дежурный не закрыл окошко на двери камеры, через которое передают еду.
- В камере у беглецов оказался гаечный ключ (кто его пронес в изолятор?), с помощью которого они через «кормушку» скрутили внешний замок.
- Преступники миновали еще две двери и ворота изолятора, но сигнализация не сработала.
- Позже дежурный признался, что выключил систему видеонаблюдения, чтобы она не фиксировала в его смену различные нарушения.
Между тем до сих пор о нарушениях говорил только Следственный комитет - дежурный и его помощница, работавшие в ту смену, были арестованы сразу. На днях фигурантом того же дела о превышении должностных полномочий стал и начальник изолятора.
Как оказалось, оргвыводы были сделаны и в самом МВД. Просто о них не заявили публично.
«Комсомольской Правде» стало известно, кто и как был наказан после побега.
Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, должны были держать в камере-одиночке
Фото: Следственный комитет России.
- Во время служебной проверки установлено, что на протяжении 2021 года в ОМВД по городскому округу Истра были систематические нарушения, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.
Так, например, выяснилось, что начальник истринского отдела полиции полковник Валентин Аркалов помимо всего прочего должен был лично следить за работой изолятора, например - дважды в месяц проводить проверки ИВС в ночное время. Аркалов этого не делал. Итог: уволен.
Также уволен его заместитель подполковник Новиков. Второму заму, полковнику Юрию Воронину, вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии.
- По правилам, когда меняется наряд в изоляторе, все камеры должны обыскать. Этого чаще всего не делалось, - говорит источник. - Возможно, поэтому гаечный ключ и не нашли. Сознательно не искали, или из-за раздолбайства - хороший вопрос.
Уволен из органов и исполняющий обязанности начальника ИВС прапорщик Андрей Старшинов, которым теперь занимается Следственный комитет.
- Проверка установила, что за порядком размещения подозреваемых в изоляторе он не следил, как и за служебной дисциплиной сотрудников - известно, что дежурный не в первый раз выключал видеокамеры и уходил спать, оставляя пост, - говорит источник.
Здание следственного изолятора в Истре.
Фото: Александр РОГОЗА
В списке уволенных и оперативный дежурный ОМВД майор Илья Шаров.
- Он сидит в самом отделе полиции, соседнем здании с ИВС. По должностным инструкциям он должен был в течение ночи пять раз проверить изолятор, лично туда прийти. Он приходил только один раз. Кроме того, в мае нынешнего года Шарову уже объявляли выговор за нарушение служебной дисциплины.
Вслед за Шаровым был уволен и начальник уголовного розыска Истры подполковник Сергей Козенков, который должен был следить за работой изолятора (у него, кстати, до этого тоже был выговор).
Строгий выговор получил подполковник Максим Заобурный, занимающий в ОМВД Истры пост начальника тыла. Он отвечает за техобслуживание и ремонт системы сигнализации в изоляторе. Теперь стало известно, что с января 2020 года сигнализацию никто не обслуживал, никакие работы и проверки не проводились.
Кстати, наказаны не только сотрудники истринской полиции, но и высокопоставленные офицеры из областного главка.
Так, например, предупреждение о неполном служебном соответствии получили замначальника ГУМВД по Московской области полковник Вадим Фомичев и замначальника УОООП ГУ МВД Мособласти полковник Олег Сигунов.
При этом сотрудники из списка, избежавшие увольнения - Фомченков, Сигунов, Воронин и Заобурский - лишены месячной премии.
Напомним, четырех из пяти беглецов удалось задержать. А вот фигурант дела об убийстве Александра Мавриди до сих пор в бегах. За информацию, которая поможет его поймать, МВД обещает награду в 1,5 млн рублей.
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