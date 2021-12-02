Хирург назвал главный фактор риска для пострадавшей на пожаре Марины Хлебниковой

Поддержание медикаментозной комы в таком случае - безусловное благо для Марины Хлебниковой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вот уже две недели Марина Хлебникова находится в ожоговой реанимации после пожара в своей квартире. Все это время певица пребывает в медикаментозной коме, которая должна помочь ей сохранить силы для восстановления. Официальные комментарии лечащие врачи звезды дают редко и крайне скудные: от них известно лишь, что ее состояние остается стабильно тяжелым.

Однако, сегодня источники в телеграм-каналах сообщили, что у Хлебниковой началось заражение тканей лица. У певицы серьезно пострадали глаза: диагностирован ожог роговицы. Медики вводят антибиотики, чтобы инфекция не распространялась дальше, и в целях безопасности не пускают в палату даже самых близких.

О том, что может представлять собой "заражение тканей лица", и насколько эти осложнения могут быть опасны, сайту kp.ru рассказал хирург, генеральный директор ООО "Медскан" Хачатур Кургинян.

- Если речь идет о локальной инфекции на лице, это, как правило, не представляет серьезной опасности. Но не исключено, что здесь имеется ввиду генерализованная инфекция, которая поражает организм в целом и отслеживается по анализу крови, - объяснил врач kp.ru. - В любом случае, для врача термин "инфекция" в отношении ожоговых пациентов - это всегда очень тревожный признак. Дело в том, что пострадавшие, которые пережили ожоговый шок и не погибли от него в первые часы, в процессе лечения могут стать жертвой инфекции. До 70% летальных случаев при ожогах происходят именно по этой причине. Поэтому врачи делают все возможное, чтобы минимизировать риски.

Хирург, генеральный директор ООО "Медскан" Хачатур Кургинян.

По словам доктора Кургиняна, у пострадавших на пожарах крайне ослаблен иммунитет. Обгоревшая кожа больше не является барьером и не может защитить больного: после термического (и не только) поражения "организм представляет собой открытые ворота для любых инфекций".

- Некротические ткани - это благоприятная среда для размножения микроорганизмов, - продолжает хирург. - Пораженные клетки теряют жидкость и плазму, в которой содержатся белки, что приводит к нарушениям в работе органов. Параллельно присоединяются риски развития внутрибольничной инфекции - пневмонии и многого другого. Поэтому врачи максимально бережно относятся к таким пациентам: им показана антибактериальная терапия, антибиотики внутривенно, повязки антимикробные и с использованием мазей, а также системы, восполняющие потерю жидкости в организме.

Эксперт уверен, что поддержание медикаментозной комы в таком случае - безусловное благо для Марины Хлебниковой.

- Во-первых, это позволяет пациентке не страдать от сильных болей, которые она, очевидно, испытывает, - говорит kp.ru Хачатур Кургинян. - Во-вторых, в этом состоянии в организме замедляется метаболизм, органы меньше "изнашиваются". Ну а кроме того, врачи имеют возможность контролировать все показания здоровья.

Что касается ожога роговицы, давать прогнозы в этом случае, не видя медицинской карты, дело неблагодарное: все зависит от степени поражения. Однако, по словам хирурга, в России проводят операции по пересадке роговицы, поэтому при благоприятной реабилитации это не станет проблемой. "Сказать, что певица непременно ослепнет, было бы ошибкой", - отметил медик.