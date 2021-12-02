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Звезды2 декабря 2021 20:00

Хирург назвал главный фактор риска для пострадавшей на пожаре Марины Хлебниковой

Врач объяснил kp.ru, почему Марину Хлебникову не выводят из комы, и чем опасно заражение при ожогах
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
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Поддержание медикаментозной комы в таком случае - безусловное благо для Марины Хлебниковой

Поддержание медикаментозной комы в таком случае - безусловное благо для Марины Хлебниковой

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вот уже две недели Марина Хлебникова находится в ожоговой реанимации после пожара в своей квартире. Все это время певица пребывает в медикаментозной коме, которая должна помочь ей сохранить силы для восстановления. Официальные комментарии лечащие врачи звезды дают редко и крайне скудные: от них известно лишь, что ее состояние остается стабильно тяжелым.

Однако, сегодня источники в телеграм-каналах сообщили, что у Хлебниковой началось заражение тканей лица. У певицы серьезно пострадали глаза: диагностирован ожог роговицы. Медики вводят антибиотики, чтобы инфекция не распространялась дальше, и в целях безопасности не пускают в палату даже самых близких.

О том, что может представлять собой "заражение тканей лица", и насколько эти осложнения могут быть опасны, сайту kp.ru рассказал хирург, генеральный директор ООО "Медскан" Хачатур Кургинян.

- Если речь идет о локальной инфекции на лице, это, как правило, не представляет серьезной опасности. Но не исключено, что здесь имеется ввиду генерализованная инфекция, которая поражает организм в целом и отслеживается по анализу крови, - объяснил врач kp.ru. - В любом случае, для врача термин "инфекция" в отношении ожоговых пациентов - это всегда очень тревожный признак. Дело в том, что пострадавшие, которые пережили ожоговый шок и не погибли от него в первые часы, в процессе лечения могут стать жертвой инфекции. До 70% летальных случаев при ожогах происходят именно по этой причине. Поэтому врачи делают все возможное, чтобы минимизировать риски.

Хирург, генеральный директор ООО "Медскан" Хачатур Кургинян.

Хирург, генеральный директор ООО "Медскан" Хачатур Кургинян.

По словам доктора Кургиняна, у пострадавших на пожарах крайне ослаблен иммунитет. Обгоревшая кожа больше не является барьером и не может защитить больного: после термического (и не только) поражения "организм представляет собой открытые ворота для любых инфекций".

- Некротические ткани - это благоприятная среда для размножения микроорганизмов, - продолжает хирург. - Пораженные клетки теряют жидкость и плазму, в которой содержатся белки, что приводит к нарушениям в работе органов. Параллельно присоединяются риски развития внутрибольничной инфекции - пневмонии и многого другого. Поэтому врачи максимально бережно относятся к таким пациентам: им показана антибактериальная терапия, антибиотики внутривенно, повязки антимикробные и с использованием мазей, а также системы, восполняющие потерю жидкости в организме.

Эксперт уверен, что поддержание медикаментозной комы в таком случае - безусловное благо для Марины Хлебниковой.

- Во-первых, это позволяет пациентке не страдать от сильных болей, которые она, очевидно, испытывает, - говорит kp.ru Хачатур Кургинян. - Во-вторых, в этом состоянии в организме замедляется метаболизм, органы меньше "изнашиваются". Ну а кроме того, врачи имеют возможность контролировать все показания здоровья.

Что касается ожога роговицы, давать прогнозы в этом случае, не видя медицинской карты, дело неблагодарное: все зависит от степени поражения. Однако, по словам хирурга, в России проводят операции по пересадке роговицы, поэтому при благоприятной реабилитации это не станет проблемой. "Сказать, что певица непременно ослепнет, было бы ошибкой", - отметил медик.

Шоу-бизнесПроисшествия: ЧПМарина Хлебникова: досье KP.RU