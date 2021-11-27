Состояние Марины Хлебниковой стабилизируется: «Может дышать сама. Но лицо будут восстанавливать больше года»

Марина Хлебникова будет жить. Но впереди у нее очень сложное восстановление. Фото: Instagram

56-летнюю Марину Хлебникову неделю назад после пожара госпитализировали в реанимацию ожогового отделения «Склифа». Состояние артистки врачи оценивают как «тяжелое, но уже стабильное». К концу недели появились и первые хорошие новости. Их сообщили друзьям, которые в пятницу ездили сдавать кровь для Марины Хлебниковой.

В больницу Хлебникова попала после пожара, который случился у нее дома. После этого появилось множество версий и недостоверной информации. После нашего общения с коллегами и поклонниками - появились ответы на спорные вопросы.

В двухуровневой квартире с Мариной Хлебниковой жила дочь 22-летняя Доминика и пожилые родители. Когда произошел пожар, папу певицы Арнольда Сергеевича выносили из подъезда на носилках из-за того, что еще летом он сломал шейку бедра и пока сам не может быстро передвигаться – тем более в экстренной ситуации. Родители звезды сейчас живут у знакомых семьи, в опечатанной квартире пока никто не наводил порядок. Писали о том, что родные Хлебниковой не интересуются ее здоровьем. Это не так: даже маму Ирину Васильевну (ей более 80 лет) привозили в Склиф – к дочери ее пока не пускают, но она разговаривала с доктором.

Друзья артистки тоже приезжают в НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского – хотят помочь, так как возможно Хлебниковой для переливания будет необходима плазма. Сообщали, что в день могут приехать не более десяти человек. Однако в списке, сдавших кровь для Хлебниковой, уже 100 человек. Желающих много – забор крови только в будни с 8 до 11 утра. Коллега и друг Хлебниковой Александр Beloff организовывал ее поклонников на сдачу крови. Ему сообщили единственную новость: «Состояние Марины стабилизируется».

Певица недавно сняла клип на песню «Нева». Коллеги надеются, что Марина выпустит его до полного восстановления. Фото: Instagram

Хлебникову госпитализировали с обширными ожогами и отравлением угарным газом. В медикаментозной коме артистка была несколько дней. Сейчас Хлебникова в сознании, с начала недели ее в тестовом режиме снимали периодически с аппарата ИВЛ. Артистка уже может дышать сама. Состояние тяжелое, но угрозы жизнь нет.

Информация о 50% ожогов оказалась недостоверной. Профессор, хирург НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Игорь Шарипов рассказал: «У певицы 20% ожогов, но они жизнеугрожающие. Ведь у нее три поражающих фактора – ожог лица, ожог дыхательных путей (легкие), плюс интоксикация. Первое от чего погибают в остром периоде – от отравления угарным газом, продуктами распада. И это слава Богу, удалось купировать».

Впереди – длительное восстановление, возможны осложнения, но угрозы жизни нет. У Хлебниковой сильно обгорело лицо, волосистая часть головы, поэтому после выздоровления нужно будет делать операции по пересадке кожи. Также артистке будут необходимы сложные пластические операции по восстановлению лица. Между этими операциями должно пройти время, поэтому период реабилитации будет не быстрым.

Официально причина пожара не озвучена. Но коллеги рассматривают, как приоритетную версию о том, что Хлебникова поздним вечером выпила вина и заснула с сигаретой. Рассматривается также версия о возгорании проводки. Эпицентр пожара был на втором этаже квартиры – в комнате Марины, дым разбудил родных певицы на первом этаже квартиры, дочь вызвала пожарных и вывела маму из комнаты. Вскоре после этого Хлебникова потеряла сознание.

Директор Хлебниковой Данила Прайс выступил с заявлением: «У Марины были очень загруженные будни. То, что сейчас произошло – это результат только ее усталости, ни алкоголя, ничего подобного». Накануне пожара Хлебникова прилетела с гастролей по Краснодарскому краю, недавно она сняла клип в Санкт-Петербурге. Последний год Марины Хлебникова вела активную жизнь – справилась с депрессией после самоубийства мужа и много работала. Коллеги в один голос говорят, что алкоголизмом Марина не страдала – даже пересылают друг другу скрины переписки: у Хлебниковой спрашивают какой алкоголь заказать для нее на вечеринку, а она отвечает – я не пью и без этого «зажигалка», больше по сладостям.

Окружение и команда Марины Хлебниковой приняли решение не давать комментариев пока не будет возможности пообщаться с самой артисткой. Но коллега звезды рассказал kp.ru: «Главное, что угрозы жизни нет. Надеемся, что скоро Марину переведут из реанимации в обычную палату. Но в ожоговом отделении все палаты не обычные – там специальные кровати, аппаратура. Сказали, что ей занимаются самые лучшие врачи – очень сильные медики. Конечно, уже сейчас понятно, что ближайший год или даже полтора Марина не сможет выступать – ей предстоят сложные операции по восстановлению кожного покрова, восстановлению лица».

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