Близкие прячут урну с прахом актрисы Валентины Малявиной

Малявина была первой красавицей советского кино. В конце жизни она ослепла и последние 20 лет жила в пансионате. Фото: Mosfilm/Global Look Press и Канал «Россия 1»

Актриса Валентина Малявина скончалась в полном забвении 30 октября 2021 года. О смерти артистки широкая общественность узнала лишь спустя две недели. Поклонники и друзья сокрушаются, что не смогли должным образом проститься со звездой фильма "Иваново детство" и не присутствовали на ее похоронах. Первый муж артистки Александр Збруев сообщал, что свой последний приют знаменитость обрела на Троекуровском кладбище. Однако друзья не нашли могилу кумира и забили тревогу.

Валентина Малявина последние годы провела в доме престарелых. Актриса полностью ослепла, оглохла и не могла ходить. Режиссер Наталья Бондарчук отправилась на Троекуровское кладбище, чтобы почтить память коллеги. Однако найти могилу Малявиной не смогла, как ни старалась.

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"Когда я там была, спросила у людей, хотела почтить память Малявиной. А мне ответили: «Это запрещено». На кладбище есть аллея звезд, где мама, где Юрский, где Борис Грачевский. Но мне человек по секрету сказал: близкие Валентины не хотят огласки, поэтому могли забрать урну домой и весной захоронение сделать. Но почему такие секреты?" - сокрушается Наталья Сергеевна в эфире шоу "Пусть говорят".

Правду о захоронении Малявиной взялись выяснить ушлые репортеры. Дмитрий Борисов подтвердил, что звезда советского кино действительно должна упокоиться на Троекуровском кладбище, но не в земле, а в колумбарии, где есть место для урны с ее прахом. Ее тело кремировали. Однако пока оно пустует. "Место есть, оно выкуплено, но урны там нет", - развел он руками.

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Напомним, жизнь Валентины Малявиной была наполнена драмами и трагедиями. Актриса отсидела четыре с половиной года за убийство сожителя Станислава Жданько. После вечеринки у пары возник конфликт, в порыве которого Валентина схватила бокал вина и выпила. Это не понравилось Станиславу. Через некоторое время актриса вернулась в комнату и увидела окровавленного избранника. Приехавшая на место происшествие "скорая" констатировала смерть.

Следователи посчитали, что артист добровольно ушел из жизни. Но через пять лет делу снова дали ход, и тогда Валентину Александровну посадили на девять лет. Звезда вышла по амнистии, но с карьерой в кино было покончено.