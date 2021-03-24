Не простила предательства Сергею Бондарчуку, перед смертью потеряла память: как выглядит могила актрисы Инны Макаровой через год после похорон

Инна Макарова снялась в более 50 фильмах. Фото ТАСС/ Михаил Фомичев

Актриса Инна Макарова, та самая Надя из "Девчат" и первая жена Сергея Бондарчука умерла 25 марта 2020 года в 93 года. Последние несколько лет жизни артистка тяжело болела.

Инна Макарова снялась в более 50 фильмах. Зрители запомнили и полюбили актрису по ролям в картинах "Молодая гвардия", "Сельский врач", "Дело Румянцева", "Высота", "Дорогой мой человек", "Женитьба Бальзаминова", "Безответная любовь", "Девчата" и многим другим.

Когда она вышла замуж за Сергея Бондарчука, то, казалось, их счастье будет вечным. Актер пылинки сдувал с возлюбленной, которая была младше на шесть лет. У супругов родилась дочь Наталья. Бондарчук и Макарова прожили 10 лет. Когда она узнала об измене Сергея Федоровича с Ириной Скобцевой, то сначала предпочла не верить слухам. "В наш дом стали регулярно приходить анонимки, где сообщалось, что Бондарчук изменяет жене. Затем анонимка пришла на имя отца - в ней сообщалось, что у Инны Макаровой был роман с одним из актеров на фильме «Высота». Папа потребовал объяснений. Мама сказала, что в группе даже не было актера с такой фамилией... Впрочем, роли это уже не играло - семья трещала по швам", - рассказывала Наталья Бондарчук.

В итоге звезда фильмов "Девчата" и "Дорогой мой человек" предложила Бондарчуку развестись. Расставались они очень тяжело. Инна Владимировна долго не могла оправиться от случившегося и так и не смогла простить режиссера.

Замуж официально она больше не вышла. При этом более 40 лет прожила с академиком Михаилом Перельманом. "Миша был женат и не разводился со своей женой. В той семье росли сыновья-близнецы, один из которых был тяжело болен… Официально мама с Мишей так и не оформили отношения. У них не стояло штампов в паспортах, но они просто долгие годы жили в любви, у них была уникальная семья", - делилась Наталья Сергеевна.

Звезда фильма "Девчата" нашла свой последний приют на Троекуровском кладбище Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перельман скончался в 2013 году. К слову, он принимал участие в лечении Бондарчука и незадолго до смерти режиссера предлагал актрисе встретиться и попрощаться с бывшим возлюбленным. Однако артистка наотрез отказалась. Не пошла она и на похороны мэтра кино, так и не простив ему предательства. Инна Владимировна заявляла, что "не хотела устраивать спектаклей".

После смерти супруга она и сама слегла. У Макаровой стало раздваиваться сознание. "Она как будто и в тех мирах была, и в этих. Она мучилась в своем теле... Я не могу вам описать, что это такое, когда человек просто иссыхает. У нее перманентно что-то отказывало...", - поведала Бондарчук.

Перед смертью Инна Владимировна потеряла память. Актриса стала забывать, что оба ее мужа умерли. Знаменитость говорила о них, как о живых людях. Кроме того, у нее были галлюцинации. "Она начинает видеть всех людей, которые уже ушли. Папу моего, бабушку", - признавалась дочь звезды.

Инну Владимировну могли похоронить на Новодевичьем кладбище, но из-за пандемии коронавируса там была возможна только кремация. Актриса была православным человеком, поэтому выбрали Троекуровское, Аллею звезд с отпеванием. На могиле поставили массивный деревянный крест и портрет знаменитости. Сейчас, правда, могила засыпана снегом. Но огромная корзина с живыми цветами там стоит постоянно. Когда потеплеет, родственники займутся монументом.