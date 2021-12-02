Ангелу Меркель проводили на пенсию факельным шествием

Ангела Меркель была явно тронута своими проводами, но сохранила самообладание и сумела сдержать слезы Фото: REUTERS

Вечером 2 декабря Ангелу Меркель, которая последние пару недель работает в статусе исполняющей обязанности канцлера Германии, вызвали в министерство обороны. Нет, на страну никто не напал, просто военные ждали Меркель, которая руководила страной 16 лет, чтобы провести в ее честь торжественную церемонию под названием «Вечерняя заря», пишет Spiegel.

Это высшая степень почета, которую Бундесвер может оказать гражданскому лицу. Например, так же провожали на заслуженный отдых Гельмута Коля — политического «крестного отца» Меркель и рекордсмена по продолжительности работы в должности канцлера. Меркель не хватит до него всего нескольких недель.

«Вечерняя заря» представляет собой марш, которым проходят немецкие военные в полном парадном обмундировании и с факелами. Выглядит красиво и, учитывая, что проходит все это в центре Берлина, немного пугающе. Во дворе здания министерства обороны Германии собрались представители различных родов войск вплоть до Вахбатальона — элитного подразделения Бундесвера.

Другой частью церемонии выступает небольшой концерт, который дают военные музыканты. Тут уже музыку заказывает — в прямом смысле — сам виновник торжества. От Меркель, которую считают любительницей классической музыки, оркестр Бундесвера не ждал сюрпризов. Но вдобавок к традиционному христианскому гимну фрау канцлерин заказала песню знаменитой немецкой актрисы и певицы Хильдегард Кнеф и шлягер 1970-х, прославивший мать немецкого панка Нину Хаген. Кстати, Хаген, как и Меркель, родом из ГДР.

Зрителей из-за ковидных ограничений было немного, но среди них нашлось место для каждого из 52 чиновников, служивших в разных правительствах Меркель федеральными министрами/

- Я благодарная всем вам за работу, - обратилась к ним Меркель. - Нам с вами довелось работать в невероятные времена. Еще несколько часов назад мы обсуждали меры по борьбе с ковидом, а теперь я готова попрощаться с вами в этой торжественной обстановке.

Немецкие журналисты отмечают, что Ангела Меркель была явно тронута своими проводами, но сохранила самообладание и сумела сдержать слезы.

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