Из защиты в нападение: Алек Болдуин заявил, что убитая им оператор виновата во всем сама

Актер Алек Болдуин пытается свалить вину на жертву несчастного случая на съемках. Фото: REUTERS

Актер Алек Болдуин, которого обвиняют в неосторожном обращении с огнестрельным оружием во время съемок вестерна «Ржавчина», заявил, что не производил рокового выстрела, унесшего жизнь оператора Галины Хатчинс.

– Я никогда не стал бы направлять на кого-то оружие и нажимать на спусковой крючок, – заявил Болдуин в эфире телеканала ABC.

Полная версия интервью вышла в эфир в четверг вечером. До этого, в анонсах, ABC подавал откровения Болдуина так, что он «просто не стрелял».

Но в итоге актер рассказал, что трагедия произошла во время репетиции сцены, и именно Хатчинс, выбирая наилучший ракурс для съемки, командовала, как необходимо держать пистолет.

После того как оружие было направлено под необходимым углом, Болдуин взвел курок кольта, но на спусковой крючок не нажимал. И тут раздался выстрел.

Слова актера о том, что он не прикасался к спусковому крючку пистолета, подтвердил и первый помощник режиссера фильма Дэйв Холлс.

По утверждению самого Болдуина, произошедшее было тем более странно, что ранее Холлс вручил ему кольт со словами «холодное оружие», означающими на профессиональном сленге киношников отсутствие патронов в ружье или пистолете.

21 октября во время съемок фильма на съемочной площадке в Нью-Мексико прогремел выстрел, в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс, и был ранен режиссер картины Джоэл Соуса.

По общему мнению присутствовавших на съемках, выстрел произвел актер Болдуин, не знавший, что оружие заряжено боевыми патронами. Ранее он признавал, что выстреливший пистолет был в его руках, но теперь, в интервью, изменил показания.

Помощница режиссера подала на Болдуина в суд, написав в исковом заявлении, что сцена, которую репетировали во время выстрела, вообще не подразумевала стрельбы.

Кроме того, ранее появилась информация, что из-за нарушения правил безопасности и переработок некоторые члены съемочной группы покинули площадку.

В своем интервью Алек Болдуин заявил, что ни о каких небезопасных условиях труда он не слышал, а 12-13-часовой рабочий день на съемках считает нормой.