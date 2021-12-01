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В мире1 декабря 2021 19:04

Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета на съемках «Ржавчины»

Как именно произошла трагедия, актер не объясняет
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Алек Болдуин

Алек Болдуин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актёр и продюсер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, которым смертельно ранил оператора-постановщика Галину Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» (Rust).

В интервью ABC актер заявил, что не совершал выстрел, который смертельно ранил оператор на съемках фильма. При этом как именно произошла трагедия, Болдуин не объясняет.

Полную версию интервью с актером покажут в четверг, 2 декабря.

Напомним, Алек Болдуин в ходе съемок фильма «Ржавчина» случайно убил женщину-оператора и ранил режиссера, выстрелив из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Как писал сайт kp.ru, 42-летняя оператор-постановщик получила тяжелое ранение и вертолетом была доставлена в больницу города Альбукерке, где позже скончалась. 48-летний режиссер Джоэл Соуза получил ранение в ключицу и находится в больнице. Позже помощник режиссера подала в суд на актера из-за стрельбы, которой, по его заявлению, «не было в сценарии»