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Звезды3 декабря 2021 13:09

Рекорды Киркорова, обручальное кольцо Гагариной и приемная дочь Успенской: как прошла премия «Виктория»

В Кремлёвском дворце вручили премию «Виктория»
Мария РЕМИЗОВА
Мария РЕМИЗОВА
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По традиции за парад нарядов отвечал король сцены Филипп Киркоров, который за вечер сменил три «лука».

По традиции за парад нарядов отвечал король сцены Филипп Киркоров, который за вечер сменил три «лука».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на пандемическую хмурость, первая национальная музыкальная премия «Виктория» в Кремлёвском дворце отгремела с шиком-блеском.

По традиции за парад нарядов отвечал король сцены Филипп Киркоров, который за вечер сменил три «лука». Один из них был в стиле Дэвида Коперфильда - элегантный костюм, декорированный стразами и как дополнение к образу - трость.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, выбор образа эдакого волшебника -фокусника для Филиппа не случаен. В детстве любимой игрушкой артиста был набор юного фокусника. Любовь к шоу у Киркорова, видимо, от бабушки.

- Любовь Орлова всегда была моей любимой актрисой. Моя бабушка Лида работала в цирке и в одноимённом фильме дублировала великую Орлову в одной из сцен, - раскрыл семейную тайну Киркоров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также артист в этот вечер стал рекордсменом «Виктории»: он был представлен во всех главных номинациях.

- Неожиданно оказался рекордсменом в номинациях! И ушёл с наградой за видеоклип «По камням по острым». Спасибо авторам этой композиции Виктории Кохана и Михаилу Гуцериева, которые открыли новую эпоху «элегантного Филиппа Киркорова».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Элегантной на премии была и Кристина Орбакайте, которая выбрала для выхода в свет дизайнерский брючный костюм.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Полина Гагарина же блистала не только пурпурным нарядом, но и кольцом, которое очень было похоже на обручальное. Похоже, артистка снова собралась в ЗАГС.

- Скорее всего, это обручальное кольцо выполнено из платины. Стоит такое кольцо (в зависимости от характеристики камня) в пределах 150-200 тысяч евро,-объяснил kp.ru дизайнер украшений Влад Торхов.

Напомним: после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым Гагарина стала появляться в свете с саунд-продюсером ChinKong Владимиром Чиняевым. Недавно влюблённые были замечены в Дубае, на концерте Дианы Арбениной. Полина была с детьми, которые, судя по всему, уже давно знакомы с ее бойфрендом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А 67-летняя Люба Успенская приехала с 3-летней девочкой-моделью Николь, которую называет своей приёмной дочерью.

- Будто сама ее родила! - говорит о своей названной дочке артистка.

Ранее певица заявляла, что хочет нанять суррогатную мать. Но потом взяла опеку над 3-летней девочкой. Малышка недавно участвовала в модном показе Яны Рудковской, теперь вот пришла с Любой не музыкальную премию. Похоже, артистка хочет, чтобы ее любимица со временем нашла себя в шоу-бизнесе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артистка не скрывает, что давно мечтает об ещё одном ребёнке.

- Я может, ещё стану мамой. Пугачевой можно, Виторганам тоже, а я что, рыжая? -заявила накануне 67-летняя королева шансона.

У Успенской уже есть взрослая дочь Татьяна. Стать снова мамой она планирует с помощью процедуры ЭКО и суррогатной матери.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОГО ЕЩЁ НАГРАДИЛИ?

Победителем в трех номинациях стал музыкант Леонид Агутин – он был признан лучшим певцом и композитором, а также его песня «Включите свет» была названа «Песней года».

Лучшей певицей стала Полина Гагарина, а приз в номинации «Поп-группа» вручили «Artik & Asti».

Земфиру же назвали «Лучшим рок-исполнителем», но артистка не присутствовала на премии.

Хип-хоп исполнителем года окрестили Басту, а статуэтку в номинации «Открытие в мире классической музыки» получил пианист Иван Бессонов.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИ