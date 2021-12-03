Только четверть россиян ограничивают себя в путешествиях из-за пандемии

8% россиян заявили, что за границу сейчас, конечно, не ездят, но вот поездки по стране совершают Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды при продаже авиабилетов, однако уже для регистрации на рейс подтверждение наличия антител предъявить все-таки придется. Сайт KP.RU провел исследование и узнал, как пандемия повлияла на возможность россиян путешествовать.

Мы задали вопрос "А вы стали меньше путешествовать во время пандемии?" и выяснили, сколько опрошенных столкнулись сложностями из-за распространения коронавирусной инфекции.

Большинство респондентов признались, что на них никак не повлияла пандемия, поскольку и до нее в путешествия они отправлялись не часто. Так, 63% опрошенных выбрали вариант " я не путешествовал раньше, и сейчас никуда не езжу".

А вот четверть россиян заявили, что число поездок им пришлось значительно сократить. 25% опрошенных сообщили, что раньше могли спокойно путешествовать по миру или, по крайней мере, по стране, а вот сейчас лишний раз стараются не покидать родной город.

"Мы сейчас никуда не летаем. Не хватало еще усугубить ситуацию и привезли домой инфекцию", - говорит один из участников опроса.

"К сожалению, про поездки за границу пришлось забыть", - вторит другой.

Еще 8% россиян заявили, что за границу сейчас, конечно, не ездят, но вот поездки по стране совершают. Кто-то отправляется в другой регион, чтобы отдохнуть, а кто-то навещает родных, живущих на другом конце страны.

Большинство респондентов признались, что на них никак не повлияла пандемия Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

"Каждый год на Новый год летаю к дочке в Питер. И около мамы сейчас нахожусь (в 3000 км от своего Абакана). Так что, как ездила и летала, так и продолжаю до сих пор" - рассказывает респондентка.

Оставшиеся 4% признались, что так любят путешествовать, что даже сейчас, в условиях пандемии, стараются находить возможности и летать на отдых туда, куда хочется.

"Возможности путешествовать не пропали. Летаем регулярно", - поделилась еще одна участница опроса.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 3,8 тысячи человек.

Напомним, ранее 64% россиян заявили, что их возмущают те, кто путешествует во время пандемии и рискует привезти домой опасную инфекцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как штамм “омикрон” влияет на туризм: Список закрывшихся стран

Из-за нового штамма коронавируса “омикрон” сделал сложнее даже поездки по России. Могут ли из-за него закрыть Египет (подробности)

Перестанут ли работать вакцины, лекарства и тесты на коронавирус: известный ученый оценил, чем может грозить человечеству «южноафриканский монстр»

Самые тревожные вопросы мы разобрали с доктором биологических наук, заведующим лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергеем Нетесовым (подробности)

Россияне рассказали, как защищают себя от ковида

Участники опроса признались, что используют все доступные средства для укрепления иммунитета (подробности)