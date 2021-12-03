Журналист белорусской «Комсомолки» Геннадий Можейко собрался написать книгу о том, как его посадили за статью

Геннадия Можейко сняли с карантина по коронавирусу после 35 дней в изоляции. Теперь адвокаты могут с ним встречаться Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Журналиста белорусской «Комсомолки» Геннадия Можейко оставили в СИЗО еще на 2 месяца — до 1 февраля. Об этом сообщили его родственники. 1 декабря истекал срок ареста, но было принято решение его продлить.

Также адвокат нашего коллеги рассказала, что ей удалось посетить Геннадия.

- Здоров, полон творческих планов, - написала она.

Кроме того, по словам защитницы, Можейко «думает над написанием книги по своей истории».

Ранее мы сообщали, что нашего коллегу Геннадия Можейко сняли с карантина по коронавирусу после 35 дней в изоляции. Теперь адвокаты могут с ним встречаться, а также он может получать передачи и письма.

Также адвокаты подавали ходатайство об изменении меры пресечения, в том числе на домашний арест или залог, однако следствие его не удовлетворило.

Поводом к задержанию журналиста стала его заметка на сайте kp.by. После расстрела программистом Андреем Зельцером сотрудника КГБ, Геннадий взял небольшое интервью у одноклассницы убийцы, где она рассказывает про него в школьные годы: «всегда был за правду, мог постоять за себя. Не знаю что с ним произошло». После выхода этой заметки, сайт «Комсомольской правды в Белоруссии» kp.by был заблокирован, а сам Геннадий задержан. Он обвиняется по двум статьям: «оскорбление сотрудника правоохранительных органов» и «разжигание социальной вражды».