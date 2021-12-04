Посол Украины поставил ультиматум новому канцлеру Германии

Ранее посол Мельник уже требовал от Германии покаяться перед Украиной и заплатить Киеву за колониальное прошлое Фото: Twitter.com

Посол Украины в Германии Андрей Мельник озвучил новые требования Киева к новому же составу Федерального правительства Германии. Удивительная личность этот персонаж, что ни говори. Про существование переговоров, дипломатических нот, посланий он по всей видимости, не имеет ни малейшего представления, а строит свою дипломатическую работу в ФРГ через выступления в соцсетях, интервью немецким СМИ и речам на различных форумах.

Ранее посол Мельник уже требовал от Германии покаяться перед Украиной и заплатить Киеву за колониальное прошлое Германии, заплатить репарации за преступления во время Второй Мировой войны на земле нынешней Украины, гарантировать транзит российского газа через Украину после окончания контракта в 2024 году, наконец, выплатить Украине денежную компенсацию за возвращенный в период президентства Кучмы в качестве подарка "трофейный" нотный архив Иоганна Себастьяна Баха. Ничего из перечисленного Мельник, естественно, не добился, но аппетит его от этого только разыгрался.

И в очередном интервью газете "Бильд" он выступил теперь уже чуть ли не с ультиматумом новому канцлеру Германии Олафу Шольцу.

По мнению Мельника Шольц уже в ближайшие дни должен предпринять ряд действий против России. В частности, его план действий против Москвы включает в себя:

- отстранение России от всех международных организаций;

- эмбарго на поставки энергоносителей;

- запрет на немецкие инвестиции в РФ;

- замораживание активов и счетов россиян за рубежом;

- отключение России от международной платёжной системы SWIFT.

Только эти шаги, как считает украинский дипломат (напомним, посол является выразителем внешней политики своего государства в стране пребывания, а потому любые его слова означают позицию государства) могут "привести Путина в чувство и своевременно предотвратить новую войну в центре Европы".

Есть ли хоть какой-то смысл в ультиматуме Мельника? Даже при самом тщательном исследовании найти его практически невозможно. Требования Мельника к новому бундесканцлеру совершенно абсурдны. SWIFT – частная компания и что-то запрещать или разрешать ей немецкое правительство не имеет ни полномочий, ни возможностей. Ни прав. Как и отстранять Россия от участия в каких-либо международных организациях. Не говоря уже о том, что без российского газа немецкую экономику в кратчайшие сроки ждет полный крах.

Еще более алогичным требования Мельника выглядят еще и по той причине, что все обозначенные действия новый канцлер должен произвести в срок до 8 декабря нынешнего года. Но Олаф Шольц в этот день только принесет присягу при вступлении в должность. Видимо, слабое место украинского дипломата не только логика, но и сам по себе календарь.

По неизвестным причинам немцы демонстрируют по отношению к нынешнему представителю Украины в своей стране удивительное терпение. Любой другой дипломат из какого-либо иного государства после первых же фортелей, которые позволял себе Мельник уже отправился бы давно на родину с безнадежно испорченной репутацией, а Мельник по-прежнему занимает свой пост. Может, они на него смотрят как на некую забавную "неведому зверушку"? Впрочем, это дело Берлина, что и от кого терпеть.

Интересно лишь, чего в действительно хочет Украина в лице посла Мельника: чтобы Германия прекратила импорт энергоносителей из России или чтобы обеспечила транзит этого газа по украинской ГТС? Обеспечить оба требования не только новичок на посту канцлера Шольц, но и умудренная опытом Ангела Меркель была бы не в состоянии.