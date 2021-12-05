Победитель «Евровидения» много лет принимал антидепрессанты

Рыбак не раз признавался, что шел к признанию долго. Все свое детство он учился играть на скрипке, мечтал, чтобы родители гордились им Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В 2009 году исполнитель из Норвегии белорусского происхождения Александр Рыбак победил на конкурсе «Евровидение». Парню на тот момент было всего 23 года.

После такого успеха жизнь Александра кардинально изменилась: гастроли и толпы поклонников по всему миру.

Рыбак не раз признавался, что шел к признанию долго. Все свое детство он учился играть на скрипке, мечтал, чтобы родители гордились им.

В 2015 году Александр решил попытать удачу и снова принял участие в «Евровидение», но занял тогда лишь 15-ое место. Но парня все равно любят, особенно в Норвегии, где он стал национальным героем, его хиты звучат на радио, музыканта приглашают на телевидение.

Недавно Александр признался, что долгие годы испытывал серьезные проблемы со здоровьем.

«Хочу поделиться своей тайной, - разоткровенничался Александр на своей странице в Instagram. - 11 лет я был зависим от снотворного и антидепрессантов. Сначала все было хорошо, но в итоге зависимость от лекарств чуть не разрушила мою жизнь».

Таблетки сделали его болезненным, молодой человек страдал от головных, желудочных и мышечных болей. Музыкант стал часто жаловаться на слабость всего организма. Из-за бесконтрольного приема лекарств он частенько впадал в депрессию и ссорился с близкими. Наступившая депрессия разбила его счастье: Рыбаку пришлось расстаться с возлюбленной.

«Но страшнее всего, что таблетки каждый раз уничтожали мою волю к жизни, я просто не хотел жить», - рассказал музыкант.

Александр надеется, что его признание поможет другим справиться с подобными проблемами. Певец считает, что одному выбраться из депрессии очень сложно. Ему помогли специалисты, а также фанаты, которые поддерживали своего кумира в социальных сетях.

«Лекарства сделали меня злым и испуганным, но сейчас этот период позади, - признается Александр. – И все благодаря моим друзьям, поддерживавшим меня во время периодов реабилитации».

В планах у Рыбака - стать композитором и писать музыку к фильмам. Он намерен поступить в Чикагский университет, продолжать писать стихи и записывать новые песни, которые, как он надеется, станут хитами и помогут людям разобраться в сложных жизненных ситуациях.