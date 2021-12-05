Виталий Коротич: Надеюсь, Байден на переговорах с Путиным не будет повторять глупости о «нападении России на Украину»

Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

- ...Виталий Алексеевич, и Кремль, и Белый дом подтвердили, что 7 декабря состоится - в видеоформате - встреча Владимира Путина и Джо Байдена...

- Я очень хочу, чтобы это был разговор, по меньшей мере, равных партнеров.

Сегодня утром просматривал еще и зарубежные всякие СМИ, смотрел CNN, что-то еще. У Байдена спросили, вот, мол, Путин говорит, что - если вы выставите ракеты свои в Украине, это уже будет пересечение «красной линии». И Байден сказал.., что мне все равно, то есть, я игнорирую все, что Путин говорит.

- А до нас дошла такая информация: отвечая на вопрос журналистов об обозначении Путиным «красных линий», президент США сказал, что «не приемлет ничьих красных линий».

- Я слушал «по-аглицкому», может, неправильно перевел. Но дело в том, что смысл такой же.

Понимаете, они завтра будут встречаться, и Путин может Байдену напомнить его слова. Но нехорошо перед такими переговорами отвергать все то, что Путин может заявить.

- Тем более, эту встречу - 7 декабря, уже называют Женевой-2. А я был на Женеве-1, 16 июня этого года, ездил освещать встречу Путина с Байденом. Насколько мне помнится, перед тем саммитом тоже вот такой напряг был. Кипели в американских СМИ те же страсти...

- Да. Понимаете, это еще раз говорит о том, что мы немножко пока не привыкли к американским манерам, скажем так. У нас все-таки руководство во многом монолитное по своим позициям, и, в основном, мнение России выражается одним человеком.

Может быть, Путин и Байден существуют сейчас в разных «экологических средах»? Если у лидера России она более-менее благоприятная для высказывания того, что он считает нужным... То хозяин Белого дома, в данном случае, находится в таком круговороте, где разного рода «людоедские» точки зрения на Россию всё еще присутствуют. И - выражаются достаточно активно, вплоть до того, что их озвучивают в Конгрессе - как предложение «наказать» Россию за то, что она «хочет напасть на Украину».

Наказывать только за намерения – такого еще, вроде, не бывало, а тут вдруг предлагается - на полном серьезе.

Мне очень хочется, чтобы Байден 7 декабря показал, кто хозяин в лавке, и что, все-таки, его позиция имеет важное значение в американской политике. Потому что, общаясь с российским президентом, он имеет дело с человеком, чье мнение достаточно серьезно и чьи решения - довольно авторитетны.

Ну, то есть, я надеюсь, что Байден, как президент великой державы, в определённых, особых случаях может действовать и вразрез со своими голосистыми оппонентами, которые сейчас накаляют атмосферу вокруг встречи на высшем уровне.

И мы с вами уже говорили, что это идет вразрез с мнением Женевы-1, что там договаривались - о некой разрядке, а сейчас что-то тучи сгущаются.

Дай Бог, чтобы тучи разошлись, и общение проходило на равных, на доброжелательном, скажем так, уровне.

Уже, по-моему, ежу понятно, что если Россия, Соединенные Штаты и Китай между собой не будут договариваться, то вообще в мире ничего жизнеспособного не останется. Надо, чтобы великие державы договаривались на великие темы, с уважением друг к другу.

- Похоже, у Байдена просто не вся информация - насчёт того, что происходит в Донбассе, на Украине в целом, поэтому, будем надеяться, что Путин расскажет ему, как там все на самом деле.

- Байден располагает всей той информацией, которая истинна. Иначе вообще ему надо поувольнять всех своих ЦРУшников и разведчиков, если ему докладывают черт знает что. Поэтому, если уж об этом говорить... Понимаете, иногда мы ту же самую информацию предлагаем, интерпретируем по-разному. Ну, например, Украина просто бьется в истерике, а американцы заявляют, что Россия выдвигает огромные воинские силы на границу с Украиной. У нас Ушаков, помощник Путина по международным делам, заявил: а вообще, это наше дело, куда мы выдвигаем силы на своей территории, это наша территория, и мы там двигаем их, куда хотим.

Ну, не раз уже говорилось о том, что мы ни на кого нападать не хотим. Я чисто из здравого смысла, из благих соображений, нескольким американцам, с которыми общался, говорил: «Зажмурьтесь и представьте, какие выгоды может иметь Россия от того, что она нападет на эту самую вами содержаемую Украину?»

Из всего этого круговорота мнений, которые сейчас звучат, мне очень понравилось только предложение одного журналиста. Он сказал: «Вообще, для того чтобы с американцами разговаривать построже, надо на каждую их санкцию против России накладывать санкции на Украину. Все равно Украина на американском содержании, и до тех пор, пока на нее будут санкции накладываться, американцам придется выкладывать деньги для преодоления этих санкций. И тогда они, может быть, немножко смирятся и будут себя вежливее вести с Россией».

Ну, есть и такие варианты.

- А вам удается и с американцами, и с украинцами в эти дни общаться?

- Нет, с украинцами… Они мне присылают и телепередачи, и разные мнения. Со многими я уже просто поссорился, особенно когда они начали запрещать русский язык.

Но сейчас я посмотрел, у них вышла новая энциклопедия, я почитал статью про себя. Вроде ничего, без «людоедства», вроде терпимо. Поэтому, всё по-разном - разные люди, разные мнения.

Пора к этому привыкать. Но очень хочется, чтобы в каждой стране было хотя бы по одному человеку, чье мнение достаточно авторитетно и чьи рекомендации и советы исполняются беспрекословно.

- Тогда, 16 июня, в Женеве, уже после того, как прошла встреча в верхах, я спросил у Путина - с каким счетом она закончилась? Вот что ответил тогда наш президент: «По-моему, до нашей встречи господин Байден сказал, что это же не какие-то спортивные соревнования, и я в этом смысле с ним полностью согласен. Что мы здесь будем счета устанавливать? Встреча была в целом результативной. Она была предметной, конкретной и проходила в атмосфере, которая настраивала на достижение результатов, а главный из них – это те «зарницы» доверия, о которых мы сейчас говорили с вашей коллегой из Euronews». Вот - ответ.

- Хороший ответ

- Ну, что, будем тогда все-таки надеяться, что, скажем так, декабрьская Женева-2 будет не такой холодной по сравнению с июньской Женевой-1.

- Только на это надеемся. А на что же нам еще надеяться, кроме того, что мир и мы с вами будем жить по-человечески и будем разговаривать не только на какие-то взрывоопасные темы. Очень этого хочу.

- Спасибо вам огромное, Виталий Алексеевич.

- Спасибо вам.