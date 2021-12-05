Bloomberg: На дипломатическом ужине Лавров поспорил с госсекретарем США о Майдане

После общего заседания Лавров и Блинкен провели двусторонние переговоры Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров горячо поспорил со своим американским коллегой Энтони Блинкеном о событиях на Украине 2014 года. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, перепалка произошла на дипломатическом обеде перед заседанием совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Стокгольме.

По словам присутствовавших на обеде, Лавров взял слово и в ходе своей речи обмолвился, что смена власти на Украине в результате Майдана, когда из страны бежал Виктор Янукович, было настоящим государственным переворотом. Кроме того, российский дипломат прошелся по политике НАТО. По его словам, Североатлантический альянс всеми силами пытается запугать Россию, чтобы оказать давление на нашу страну, а также подавляет инакомыслие в собственных рядах.

Госсекретарь США Энтони Блинкен решил ответить Лаврову. Правда, возражения получились довольно скромными и не по делу. Он напомнил, что во время событий 2014 года силовики, подконтрольные Януковичу, обстреляли мирных демонстрантов в Киеве и убили больше 100 человек. Насчет агрессии НАТО представитель Вашингтона лишь напомнил, что это оборонительный союз.

После общего заседания Лавров и Блинкен провели двусторонние переговоры. Главной темой на них был предстоящий разговор президентов двух стран. Позднее Белый дом объявил, что Путин и Байден созвонятся по видеосвязи во вторник (вечером по московскому времени). В официальном сообщении говорится, что президенты обсудят «широкий круг вопросов», но все аналитики сходятся во мнении, что в первую очередь Путин и Байден будут обсуждать ситуацию на Донбассе.

Все последние недели США и их союзники нагнетают напряжение вокруг ДНР и ЛНР. Якобы наша страна готовит полноценную военную кампанию против Украины, собирает силы, чтобы ударить сразу с трех сторон. Американские СМИ даже публиковали схемы будущей атаки. Никакие заявления официальных лиц с российской стороны о приверженности мирным переговорам и Минским соглашениям за океанам не слышат, продолжая поддерживать истерические настроения в Киеве.

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