Новых штрафов за остекление балконов с 1 марта 2022 не будет. Но остаются старые

Ряд работ на балконах и лоджиях не допускаются во всех регионах — это общие нормы, и далеко не новые Фото: Валерий ШАХОВ

К разнообразным страшилкам о том, что вот-вот придется платить какие-то новые штрафы и налоги, нам уже не привыкать. Вот еще одна: с 1 марта россиян начнут штрафовать за обшивку или остекление балкона или лоджии. Вроде как это вытекает из новых Правил пользования жилыми помещениями, утвержденных Минстроем.

Новость, конечно, напугала. Ведь балконы и лоджии у многих давно и благополучно остеклены. А теперь, как пишут, придется платить штраф в 5 тысяч рублей.

Вести эти озадачили и опрошенных «КП» экспертов. И даже сам Минстрой. Поскольку ни в приказе, ни в самих правилах нет ни слова ни про балконы, ни про остекление. А есть дословно следующее требование: «не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса Российской Федерации». Оно далеко не новое, как и сами статьи ЖК.

Как поясняют в Минстрое, то же было записано и в предыдущей версии правил, вместо которой с 1 марта теперь будет действовать обновленная. А изменилось то, что эти требования в новой версии распространяются не только на граждан, но и на юридических лиц - организации, у которых в собственности есть какие-то помещения.

То есть получается, что, по мнению ведомства — автора Правил — для граждан ничего не меняется. Так откуда тогда взялись «новые штрафы» за остекление балконов? Попробуем разобраться.

Вот что объясняет Минстрой:

- Граждане вправе заменять окна и балконные двери с низкой энергоэффективностью на окна и балконные двери с улучшенными такими качествами, утеплять стены разрешенными материалами, а также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление.

Однако внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и законами субъекта Российской Федерации. Санкции за их нарушение, если такие акты были приняты, также устанавливаются на местном и региональном уровнях. Поэтому перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утвержденными в регионе и городе проживания.

Переводим на понятный язык. В каждом регионе действует свой закон о перепланировке. В базовых вещах они сходятся. Например, ломать несущие стены без согласования нигде нельзя. Но детали могут расходиться.

Например, в Москве с конца 2011 года не нужно получать разрешение на остекление балкона или лоджии в наиболее простых случаях, если выполняется ряд условий: не нарушается прочность или несущие конструкции здания, работа инженерных или противопожарных систем, предусмотренный проектом архитектурный облик дома и т. п. А в ряде других регионов, даже если ничего такого не нарушается, согласовывать остекление балкона или лоджии все равно надо. И если не согласовать — то грозит штраф, и он может быть разным, в зависимости от региона. Кстати, в заметках про «штрафы за остекление» цитируется глава одной из региональных управляющих компаний, который, скорее всего, не врет — в регионе, где эта компания работает, может быть именно так.

- Штрафы за остеклённые балконы не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий, - сообщает по этому поводу Минстрой.

То есть где какие штрафы были, там они же и останутся. А где и за что этих штрафов не было — их и не будет.

Что еще надо иметь в виду? Что ряд работ на балконах и лоджиях не допускаются во всех регионах — это общие нормы, и далеко не новые. Например, запрещено объединять балкон или лоджию с жилой комнатой (то есть нельзя переносить батареи на лоджию и ломать перегородку между лоджией и комнатой, а также убирать оконный блок). Такую перепланировку не согласуют. И если вы вдруг купили или купите квартиру с таким ремонтом, у вас действительно могут возникнуть проблемы. Штраф там, как правило, не очень большой (в рамках 2,5 тыс. руб.), но можно налететь на предписание вернуть все «как было», в соответствии с техническим паспортом. Однако это не новшество.