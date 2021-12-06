Зачем Путин полетел в Индию

Дружеские объятия Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди. Фото: REUTERS

В понедельник Владимир Путин прилетел в Дели на встречу с индийским премьером Моди. Политики, как рассказали в Кремле, хотят переговорить с глазу на глаз.

- Между лидерами особый формат отношений выстроился, то есть формат "тет-а-тет", которому и индийская сторона, и мы придаем очень большое значение, поскольку это позволяет откровенно обсудить самые сложные, самые щекотливые вопросы международной ситуации, - рассказал помощник российского главы Юрий Ушаков.

Путин прилетел в Индию со встречным визитом. Еще в 2019-м Моди был в России на Восточном экономическом форуме. Наш президент изначально должен был посетить Дели в прошлом году, но из-за пандемии не сложилось.

- За всеми достижениями в отношениях наших стран за последние 20 лет стоите именно вы, - дружелюбно начал Моди, назвав Путина «дорогим другом».

Премьер-министра Индии нередко называют законодателем мод. Он один из немногих политиков мирового уровня, кто на официальные мероприятия надевает не традиционный деловой костюм, а одежду с местным колоритом. Встреча с Путиным не стала исключением. Любимый жилет политика уже так и прозвали: жилет Моди.

В конце своей речи индийский лидер заявил, что с Россией у его страны «уникальный пример государственной дружбы».

- Наша цель — к 2025 году поднять товарооборот до 30 млрд. долларов, - заявил Моди.

- Мы проводим саммиты регулярно. К сожалению, в прошлом году пропустили из-за пандемии. Все равно, наша очередь приезжать в Индию - благодарю за приглашение, - ответил Путин.

Встреча президента России у стен Хайдарабадского дворца в Дели. Фото: REUTERS

Российский президент добавил, что мы сотрудничаем с Дели в самых важных направлениях.

- Уверен, что программа подготовки индийского космонавта будет реализована, - сказал наш президент.

Вместе с главой России прибыли министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Члены российского и индийского правительства обсудили сотрудничество наших стран.

Вот главное, о чем говорили Путин и министры во время визита:

- Экспорт наших углеводородов в Индию. Дели хочет покупать наш сжиженный газ. Обсуждались проекты добычи газа на Арктическом шельфе и Дальнем Востоке.

- Сотрудничество Роскосмоса и Индийской организации космических исследований. Возможно, мы сможем взаимно разместить на своих территориях наземные станции для спутниковых группировок. В Индии — для ГЛОНАСС, в России — для индийской «НавИК».

- Производство вакцины от коронавируса. Российский фонд прямых инвестиций договорился, что в Индии сделают несколько сотен миллионов доз Спутника V для использования внутри страны и на экспорт.