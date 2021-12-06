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Здоровье6 декабря 2021 12:19

В Индии планируется производить ежегодно несколько миллионов доз вакцины «Спутник V»

Россия договорилась с Индией о производстве на индийской территории вакцины «Спутник V», идут переговоры о производстве «Спутник Лайт»
Мария ПАВЛОВА
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В Индии предполагается начать производство российской вакцины от коронавируса.

В Индии предполагается начать производство российской вакцины от коронавируса.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Близки к завершению переговоры России и Индии по производству на индийской территории вакцины «Спутник Лайт». Об этом в понедельник 6 декабря сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«По «Спутнику Лайт» завершаются переговоры. По основной вакцине «Спутник» есть договоренность о налаживании здесь производства, она уже активно реализуется», - сказал Лавров.

Глава МИД добавил, что речь идет о производстве нескольких сот миллионов доз ежегодно.

Как ранее сообщалось на kp.ru, в понедельник, 6 декабря, президент России Владимир Путин прилетел с официальным визитом в Индию, где он проведет на переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

В преддверии запланированного на вечер понедельника, 6 декабря, саммита России и Индии в Нью-Дели прошли переговоры индийского и российского министров обороны. Подробности читайте здесь.