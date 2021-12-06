Жену Павла Воли втянули в скандал с увольнением: Ляйсан Утяшева закрыла бизнес, но сохранила работу на ТВ

Недавно Павел Воля с детьми побывал на работе у жены Ляйсан Утяшевой — на съемках шоу «Новые танцы». Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

36-летней Ляйсан Утяшевой второй день сочувствуют коллеги и поклонники. Виной всему слухи об ее увольнении с ТВ. Оказалось, что гимнастку решили втянуть в скандал. Мы разобрались какую именно работу потеряла Утяшева: коллеги звезды разъяснили kp.ru, что все не совсем так, как это преподносят в соцсетях.

Ляйсан – барышня успешная. Гимнастка зарабатывает на рекламных контрактах, делает свои танцевальные шоу-концерты, занимается бизнесом и ведет телевизионный проект. Работа на ТВ огромных доходов не приносит, но очень важна для Утяшевой – появление в эфире рейтингового проекта «Новые танцы» на ТНТ поддерживает ее популярность у аудитории и добавляет бонусов для рекламодателей. Последнее особенно важно – после рождения детей у Утяшевой несколько лет был пик популярности и заработков. В пандемию рекламодатели стали иначе распределять бюджеты – большие деньги теперь уходят продвинутым блогерам. Конкуренция огромная. За бюджеты рекламодателей звезды «которым уже слегка за тридцать» борются разными способами. Вот и Ляйсан приглашает звезд в свое шоу на YouTube – еще один способ и заработать, и показать интерес аудитории к своей персоне.

Еще один такой способ – работа в телешоу, рассчитанном на молодежную аудиторию. Утяшева ведет «Танцы» с 2014 года, теперь шоу называется «Новые танцы» - в эфире по вечерам в субботу и воскресенье. Этот проект Ляйсан всегда любила: и даже когда узнала, что ждет второго ребенка - отстояла на съемках первые четыре месяца беременности на высоких каблуках. А уже через три месяца после рождения дочери Утяшева вышла на съемки нового сезона телепроекта. Ляйсан нам тогда рассказала, что всегда любила танцевать:

«В художественной гимнастике можно быть классической спортсменкой либо танцовщицей с предметом. Я выбрала второй вариант. В спортивном мире меня даже немного ругали за то, что я больше танцую нежели делаю какие-то сложные трюки. Но не отмечать хореографию и артистизм судьи не могли, поэтому я выигрывала. Рада, что эта работа нашла меня. Спасибо продюсерам шоу «Танцы» и особенно Вячеславу Дусмухаметову, что выбрал меня для своего проекта».

Утяшева в «Танцах» с 2014 года. Фото — кадр канала ТНТ.

Утяшеву выбрали вряд ли случайно: говорили, что словечко замолвил ее муж – большая звезда канала Павел Воля. Но гимнастка удачно вписалась в концепцию шоу. С недавних пор у Ляйсан появилась напарница – в новом сезоне танцовщица и экс-участница проекта Ульяна Пылаева ведет бэкстейдж. Но такие тандемы из основного ведущего и «помощника за кулисами» есть во многих телепроектах.

На днях появились слухи об увольнении Утяшевой из «танцев» и замене ее в новом сезоне на Пылаеву. Причину называют весомую и вполне себе правдоподобную. Коллеги, старшие товарищи и наставники Утяшевой в спорте поддержали гимнастку Дину Аверину после ее «серебра» на Олимпиаде в Токио — ни у кого не было сомнений, что наших засудили и лишили «золота». А Ляйсан в инстаграме опубликовала свое мнение, в котором были в том числе и такие слова о сопернице наших гимнасток, получившей «золото»:

«Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам: феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конек. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула».

Четыре месяца назад эти слова вызвали бешеный скандал: Утяшеву осуждали за то, что безоговорочно не поддержала своих. Неужели из-за этого Ляйсан потеряет работу на ТВ? Напомним, что на ТНТ телешоу «Битва экстрасенсов» ведет Марат Башаров, который сохранил эту работу даже после неоднократных публичных обвинений в домашнем насилии. А Ляйсан уберут? Официальных комментариев на эту тему не дают. Как обычно – шоу продолжается, ведущая на месте. Есть пока только неофициальные.

Ульяна Пылаева ведет на «танцах» бэкстейджы. По слухам она может заменить Утяшеву. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Коллега Ляйсан Утяшевой рассказал kp.ru: «Эти слухи ходят уже два месяца. И только сейчас попали в СМИ. Никаких подтверждений пока нет. Вчера Утяшева была гостьей на съемках новогоднего «Камеди Клаб». В отличном настроении. Говорит, что ни о чем подобном не знает. Никто не знает. Видимо кому-то нужен был скандальчик сейчас».

Зато все знают, что на днях Утяшева и Воля объявили, что закрывают свою онлайн платформу по продаже авторских мастер-классов и курсов. Ляйсан и Павел чему только последние годы народ не учили. Сообщили о закрытии проекта и тут же объявили о «последней возможности получить спеццену на все курсы Ляйсан и Павла». Стандартные приемы, по которым работает наш шоу-бизнес. Хоть в семье у Воли и Утяшевой полная идиллия – недавно Паша с детьми приходил к Ляйсан на работу на съемку «танцев», а перед этим пара слетала в Европу отметить девятую годовщину свадьбы.

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