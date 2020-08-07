"Она не живет на 50 тысяч": Иосиф Пригожин и Юрий Лоза возмущены признанием Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшевой заявила, что спокойно проживет на 50 тысяч рублей в месяц Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заявление знаменитой гимнастки Ляйсан Утяшевой о том, что она спокойно проживет на 50 тысяч рублей в месяц, произвели эффект разорвавшейся бомбы. В ответ на признания эффектной шатенки продюсер Иосиф Пригожин и певец Юрий Лоза заявили о том, что она попросту врет.

Ляйсан Утяшева в откровенном интервью озвучила, сколько денег ее семье хватит в месяц. Так, по словам молодой мамы, на содержание себя, мужа и двоих детей ей достаточно 50 тысяч рублей.

По ее словам, она с супругом Павлом Волей не балуют своих детей. Оба умеют накормить Роберта и Софию, проследить за порядком и чистотой в доме. "Лично я на 50 тысяч спокойно проживу. Когда нет распродаж и скидок", - цитирует гимнастку 7 Дней.

Утяшева вспомнила тяжелые времена, когда им с матерью приходилось затягивать пояса и сидеть на одной гречке. Что касается ее мужа, то Павел в прошлом году вошел в число самых успешных звезд России до 40 лет по версии Forbes, заняв в рейтинге 19-е место с доходом около 2,5 миллиона долларов.

Услышав откровение красавицы, продюсер Иосиф Пригожин был несказанно удивлен. Он подверг критике Ляйсан.

Супруг Валерии признался, что не представляет, как живут люди на 50 тысяч. "Учитывая, что я занимаюсь продюсерской деятельностью, мне нужен не один миллион. Я считаю, что люди, которые говорят, что в месяц можно жить на 30-50 тысяч рублей, они лукавят", - цитирует Иосифа 5-tv.ru.

Продюсер пояснил, что будь его доходы значительно меньше, то о швейцарском образовании для детей можно было и не мечтать. "Я человек, работающий с 12 лет, не могу себе позволить оставаться в зоне заработка 50 тысяч рублей. Не согласен, что на эти деньги можно прожить. Те люди, которые дают эти комментарии, они не живут на 50 тысяч рублей. Невозможно полететь на эти деньги в Испанию, дом купить. Это все легенды!", - заверил продюсер.

Пригожин напомнил, что воспитывает шестерых детей и вынужден содержать массу близких родственников. Одни лишь услуги ЖКХ в квартире его мамы стоят порядка 20 тысяч рублей. При этом счета за его жилплощадь составляют 50 тысяч рублей в месяц. "Сколько программы Утяшевой стоят? Шоу? Невозможно ж прожить на эти деньги! Просто не хочу лукавить. В эти сказки я просто не верю. Ну, тогда вы должны жить где-нибудь в халупе, на окраине города…", - отметил он.

Солидарен с Иосифом и Юрий Лоза. Известный композитор в шоке от откровений Ляйсан. Мол, она этими цифрами бравирует ради красного словца. По словам артиста, 50 тысяч хватит разве что на оплату коммунальных услуг, заправки автомобиля.

"Если мы говорим о Ляйсан Утяшевой, то мы, наверное, должны помнить, что у нее муж есть, который зарабатывает прилично, для того, чтобы ей хватало 50 тысяч. Она в принципе может вообще не зарабатывать, так как муж ее прокормит", - возразил 66-летний певец.

Лоза рассказал, что получает обычную пенсию и имеет дополнительный доход от авторских прав. По его мнению, 50 тысяч рублей в месяц - прожиточный минимум. "У меня коммуналка за дом и за дачу, наверное, все эти деньги съедает. Если у меня не будет концертов, то, наверное, я встану в очередь за бесплатным супом. Стараюсь везде экономить", - резюмировал исполнитель хита "Плот".