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6 декабря 2021 17:50

Жену Павла Воли втянули в скандал с увольнением: Ляйсан Утяшева закрыла бизнес, но сохранила работу на ТВ

Ляйсан Утяшева вопреки слухам сохранила работу в шоу «Новые танцы»
Ирина ВИКТОРОВА
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Недавно Павел Воля с детьми побывал на работе у жены Ляйсан Утяшевой — на съемках шоу «Новые танцы».

Недавно Павел Воля с детьми побывал на работе у жены Ляйсан Утяшевой — на съемках шоу «Новые танцы».

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

36-летней Ляйсан Утяшевой второй день сочувствуют коллеги и поклонники. Виной всему слухи об ее увольнении с ТВ. Оказалось, что гимнастку решили втянуть в скандал. Мы разобрались какую именно работу потеряла Утяшева: коллеги звезды разъяснили kp.ru, что все не совсем так, как это преподносят в соцсетях.

Ляйсан – барышня успешная. Гимнастка зарабатывает на рекламных контрактах, делает свои танцевальные шоу-концерты, занимается бизнесом и ведет телевизионный проект. Работа на ТВ огромных доходов не приносит, но очень важна для Утяшевой – появление в эфире рейтингового проекта «Новые танцы» на ТНТ поддерживает ее популярность у аудитории и добавляет бонусов для рекламодателей. Последнее особенно важно – после рождения детей у Утяшевой несколько лет был пик популярности и заработков. В пандемию рекламодатели стали иначе распределять бюджеты – большие деньги теперь уходят продвинутым блогерам. Конкуренция огромная. За бюджеты рекламодателей звезды «которым уже слегка за тридцать» борются разными способами. Вот и Ляйсан приглашает звезд в свое шоу на YouTube – еще один способ и заработать, и показать интерес аудитории к своей персоне.

Еще один такой способ – работа в телешоу, рассчитанном на молодежную аудиторию. Утяшева ведет «Танцы» с 2014 года, теперь шоу называется «Новые танцы» - в эфире по вечерам в субботу и воскресенье. Этот проект Ляйсан всегда любила: и даже когда узнала, что ждет второго ребенка - отстояла на съемках первые четыре месяца беременности на высоких каблуках. А уже через три месяца после рождения дочери Утяшева вышла на съемки нового сезона телепроекта. Ляйсан нам тогда рассказала, что всегда любила танцевать:

«В художественной гимнастике можно быть классической спортсменкой либо танцовщицей с предметом. Я выбрала второй вариант. В спортивном мире меня даже немного ругали за то, что я больше танцую нежели делаю какие-то сложные трюки. Но не отмечать хореографию и артистизм судьи не могли, поэтому я выигрывала. Рада, что эта работа нашла меня. Спасибо продюсерам шоу «Танцы» и особенно Вячеславу Дусмухаметову, что выбрал меня для своего проекта».

Утяшева в «Танцах» с 2014 года. Фото — кадр канала ТНТ.

Утяшева в «Танцах» с 2014 года. Фото — кадр канала ТНТ.

Утяшеву выбрали вряд ли случайно: говорили, что словечко замолвил ее муж – большая звезда канала Павел Воля. Но гимнастка удачно вписалась в концепцию шоу. С недавних пор у Ляйсан появилась напарница – в новом сезоне танцовщица и экс-участница проекта Ульяна Пылаева ведет бэкстейдж. Но такие тандемы из основного ведущего и «помощника за кулисами» есть во многих телепроектах.

На днях появились слухи об увольнении Утяшевой из «танцев» и замене ее в новом сезоне на Пылаеву. Причину называют весомую и вполне себе правдоподобную. Коллеги, старшие товарищи и наставники Утяшевой в спорте поддержали гимнастку Дину Аверину после ее «серебра» на Олимпиаде в Токио — ни у кого не было сомнений, что наших засудили и лишили «золота». А Ляйсан в инстаграме опубликовала свое мнение, в котором были в том числе и такие слова о сопернице наших гимнасток, получившей «золото»:

«Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам: феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конек. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула».

Четыре месяца назад эти слова вызвали бешеный скандал: Утяшеву осуждали за то, что безоговорочно не поддержала своих. Неужели из-за этого Ляйсан потеряет работу на ТВ? Напомним, что на ТНТ телешоу «Битва экстрасенсов» ведет Марат Башаров, который сохранил эту работу даже после неоднократных публичных обвинений в домашнем насилии. А Ляйсан уберут? Официальных комментариев на эту тему не дают. Как обычно – шоу продолжается, ведущая на месте. Есть пока только неофициальные.

Ульяна Пылаева ведет на «танцах» бэкстейджы. По слухам она может заменить Утяшеву.

Ульяна Пылаева ведет на «танцах» бэкстейджы. По слухам она может заменить Утяшеву.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Коллега Ляйсан Утяшевой рассказал kp.ru: «Эти слухи ходят уже два месяца. И только сейчас попали в СМИ. Никаких подтверждений пока нет. Вчера Утяшева была гостьей на съемках новогоднего «Камеди Клаб». В отличном настроении. Говорит, что ни о чем подобном не знает. Никто не знает. Видимо кому-то нужен был скандальчик сейчас».

Зато все знают, что на днях Утяшева и Воля объявили, что закрывают свою онлайн платформу по продаже авторских мастер-классов и курсов. Ляйсан и Павел чему только последние годы народ не учили. Сообщили о закрытии проекта и тут же объявили о «последней возможности получить спеццену на все курсы Ляйсан и Павла». Стандартные приемы, по которым работает наш шоу-бизнес. Хоть в семье у Воли и Утяшевой полная идиллия – недавно Паша с детьми приходил к Ляйсан на работу на съемку «танцев», а перед этим пара слетала в Европу отметить девятую годовщину свадьбы.

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