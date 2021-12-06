США готовит «ядерные» санкции. Чем может ответить Россия

Американские СМИ анонсировали новые возможные санкции против России. Фото: Shutterstock

России не стоит бояться санкций США, уверен профессор, доктор экономических наук Никита Кричевский. Этот пакет на нанесет серьезного урона российской экономике.

- Меры против сверенного долга России не будут значить ровным счетом ничего, - говорит kp.ru экономист. - У нас суперпрофицитный бюджет (по итогам года около 30%). То есть у нас не то, что нет нужды во вложениях, у нас столько денег, что их просто некуда девать. Ну не будут давать они нам разрешение работать с российским госдолгом, что изменится? Мы всегда можем разместиться в госбанках.

Не стоит России бояться и отключения от системы SWIFT (система, в которой банки по всему миру обмениваются информацией и данными о платежах). Такой сценарий маловероятен, уверен профессор.

- Свифт — это не американская, а европейская компания, - объясняет он. - Это своеобразный «кооператив», компания на паях. И его клиенты крайне заботятся о своей репутации. Американцы могут дать рекомендацию, а дальше они сядут и прикинут стоит им это делать или нет.

Никита Кричевский в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Немаловажно, по мнению Кричевского, что Россия покупает в Европе меньше, чем продает туда. Это ставит нашу страну в позицию более сильного игрока:

- Я глубоко сомневаюсь, что при ситуации «мы продаем больше, чем покупаем», Европа пойдет на какие-то ограничения, - считает доктор наук. - Если они запретят нам работать со Свифтом, мы можем в ответ запретит поставки энергоносителей. Да, это будет сложно. Нам придется больше поставлять в Китай и вообще в Азию по более низким ценам, но мы не останемся без денег, а вы останетесь без тепла и электроэнергии.

Но главное, говорит Кричевский, что санкции готовятся на случай военного вторжения России на Украину, а «на всех уровнях у нас 1000 раз заявлялось, что мы никуда вторгаться не собираемся, а учения на своей территории можем проводить где хотим». Другими словами, вторгаться российская армия никуда не собирается.

- Даже если бы Россия хотела навести силовой порядок, она бы сделал это давно не прибегая к армии. Вариантов больше, чем достаточно, - уверен экономист. - Не обязательно вводить танки, утюжить артиллерией, запускать самолеты, подводные лодки, крейсеры. Достаточно влезть в энергосистему Украину, отключить снабжение и она сама придет и будет долго извиняться. Прекратил поставки топлива, всё, армия встала. Ей будет нечем заправляться.

Но даже если санкции и будут введены, у Москвы достаточно карт для ответа. Симметричных санкций не получится, потому что ввести подобные по мощи мы не в состоянии, но ответ может быть ассиметричным.

-У России есть вето в Совете Безопасности ООН, - объясняет Никита Кричевский. – Других вариантов более, чем достаточно. Не нужно напрямую конфликтовать с Америкой для этого. Мы не пропадем, потому что у нас есть Европа, Азия. Мир стал многополярным.

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