В Перми состоялся Молодежный форум «Пермский период»

Мероприятие проходило на Заводе Шпагина.

«Совершить поход на гору Ветлан и Полюдов Камень», «Погулять по декорациям фильма «Сердце Пармы», «Узнать все о добыче соли», «Сверить время по солнечным часам XIX века» - такими познавательными надписями с забавными картинками украшена карта Пермского края «Чек-лист путешественника». Прямо инструкция для желающих не пропустить ни одной туристической достопримечательности региона. Этот проект создали студенты Высшей школы экономики по итогам экспедиции «Открываем Россию заново». А представили ее во время краевого молодежного форума «Пермский период».

Взлететь в облака и опуститься глубоко под землю

Мероприятие проходило на Заводе Шпагина. В нем приняли участие более тысячи молодых жителей Пермского края. Для них были развернуты разнообразные стенды. На одном из них можно было посидеть в настоящей корзине воздушного шара, сделать сэлфи «в полете» и узнать много интересного про фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», который ежегодно проходит в Кунгуре. На другом – побывать на виртуальной экскурсии в шахте «Уралкалия», расположенной на глубине 400 метров под землей. Это такой новый вид туризма, который планируют развивать в Прикамье, – промышленный. На третьем – услышать историю «города-призрака» Старой Губахи. Предприятия Пермского края знакомили ребят с теми возможностями, которые они предлагают, и одновременно с историей родного региона.

На форуме можно было посидеть в настоящей корзине воздушного шара

Во время форума прошла межрегиональная конференция «Вместе мы можем больше», состоялись «круглые столы», на которых эксперты рассказывали о том, как найти работу мечты, как налаживать деловые связи и как реализовывать свои креативные проекты в реальности.

Главные ориентиры - здоровье, безопасность и семья

Центральным мероприятием Молодежного форума стало Открытое заседание Координационного совета по вопросам реализации государственной молодежной политики.

Открыл его заместитель председателя Правительства Пермского края Алексей Черниковпо вопросам молодежной политики, туризма и цифрового развития. Он отметил, что по многим направлениям молодежной политики Пермский край находится на лидирующих позициях в России.

- По итогам 2020 года лучшим региональным отделением всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» было признано Пермское отделение, - рассказал вице-премьер. - Молодежная театральная компания НеМХАТ вошла в число номинантов Всероссийской театральной премии «Золотая маска». В финале «Студенческой весны», проходившем в Нижнем Новгороде, делегация Пермского края, состоявшая из 85 студентов, заняла 3 место в общекомандном зачете. Уже в этом году Пермское региональное отделение «Российские студенческие отряды» стало лучшим в стране. Ну, а сборная КВН не только ворвалась в Высшую лигу, но и завоевала Большого КиВиНа в Золотом. Сейчас ребята готовятся к финалу.

Центральным мероприятием Молодежного форума стало Открытое заседание Координационного совета

Но все ли сделано для того, чтобы молодежи было интересно жить в Пермском крае, и молодые пермяки не стремились покинуть родной регион? Сейчас в Прикамье живет почти 688 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет. Как рассказала заместитель министра по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Баландина, был проведен опрос 7 тысяч молодых людей из разных территорий края, чтобы узнать их цели, стремления и ориентиры.

- Главными ориентирами молодые люди выбрали для себя здоровье, безопасность жизни и семью. Причем, под семьей большинство из них понимает родителей. А создание своей собственной семьи – не в приоритете, - поделилась выводами опроса Юлия Баландина. – Цели, которые они перед собой ставят – наличие собственного жилья, достойный материальный уровень.

81,2 процента опрошенных молодых пермяков сообщили, что в основном довольны своей жизнью. Они высоко оценили состояние розничной торговли, культурной жизни и сферы развлечений в своих городах. А негатив у них вызывает отсутствие хорошей зарплаты, качество медицины и неясные карьерные перспективы. Возможность уехать в другой город или другую страну рассматривают 28,7 процента опрошенных. При этом причинами они назвали лучшие условия по образованию, трудоустройству, индустрии развлечений, климату и состоянию общественного транспорта.

Итоги экспедиции

Что требуется современной молодежи? Ответ на этот вопрос попытались найти студенты Высшей школы экономики, которые совершили экспедицию в рамках проекта «Открываем Россию заново». Они побывали в семи муниципалитетах края, пожили там по нескольку дней, общались с местной молодежью.

Многие ребята отмечали, что в их территориях недостаток мест для проведения досуга, нет мероприятий, рассчитанных на работающую молодежь, а также отсутствие работы с хорошей зарплатой. Отсюда последовали предложения – создавать в малых городах молодежные центры, которые стали бы точками притяжения молодых людей, содействовать молодежному предпринимательству, дать возможность работающей молодежи принимать участие в работе НКО, волонтерском движении, культурно-массовых мероприятиях.

В числе направлений, которые могли бы дать и работу молодым людям, и импульс для развития территорий, молодые прикамцы назвали развитие туризма и создание туристической инфраструктуры, предложили максимально подключать творческую молодежь для создания брендов городов.

Предприятия Пермского края знакомили ребят с историей родного региона.

Молодежные центры

Как ранее отмечал губернатор Дмитрий Махонин, первоочередная задача, которая стоит перед краевыми властями - поддержка активных молодых людей, и особенно важно этот вопрос стоит за пределами краевой столицы, в малых городах и селах. Один из инструментов для этого - молодежные ресурсные центры.

По словам Юлии Баландиной, сегодня в некоторых округах уже действуют Центры молодежи. Например, в Кунгуре после создании центра, где есть помещения для встреч сообществ по различным интересам, актовый и танцевальный зал, коворкинг, молодые люди создали собственную команду КВН, и собираются создать сборную района по киберспорту. А в Чусовом функцию молодежного центра выполняет «АРТ-резиденция ДКЖ». Там есть помещения для молодежных объединений, медиа-студия, коворкинг-центр и даже две музейных экспозиции.

На «круглых столах» эксперты рассказывали о том, как найти работу мечты

Глава Прикамья подчеркнул, что всем муниципалитетам необходимо продолжать создание Центров молодежи: пространства, отвечающие интересам и потребностям молодых людей, должны появиться во всех территориях до декабря 2022 года.

- Это имеет особо важное значение. Если взаимодействие с молодежью в территории налажено хорошо, власти слышат и знают потребности ребят, это позволяет не только сделать их жизнь более интересной. И, безусловно, молодежь будет оставаться на родине – жить там, где им комфортно, где имеются перспективы для самореализации, где есть будущее, - заметил губернатор.