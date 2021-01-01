Подробнее об интернет-магазине Спортмастер

Компания Спортмастер – крупный ритейлер одежды, обуви, аксессуаров и снаряжения для занятий спортом. Он работает в России с 1992 года, предлагая клиентам большой выбор продукции для активных людей. Сеть магазинов компании – это тысячи точек в России, в числе которых – гипермаркеты, супермаркеты и небольшие представительства. Они отличаются большим выбором спортивных товаров и единой ценовой политикой.

Спортивные товары для всех в Спортмастере

Магазин Sportmaster предлагает большой выбор товаров, которые часто участвуют в акциях, распродажах и доступны со скидкой. Здесь можно купить с дисконтом:

одежду и обувь для занятий спортом и повседневного ношения;

головные уборы, сумки и рюкзаки, перчатки и другие аксессуары;

экипировку и инвентарь для занятий разными видами спорта;

велосипеды, тренажеры, лодки и другие крупные спорттовары;

принадлежности для туризма и отдыха на природе.

Чтобы получать персональные предложения и покупать спорттовары с дисконтом, можно подписаться на новостную рассылку компании. Можно также добавить в закладки эту страницу, чтобы не упустить интересные предложения и находить актуальные промокоды.

Программа лояльности для постоянных клиентов

Клубная программа лояльности Sportmaster действует во всех розничных точках и в интернет-магазине компании. Чтобы стать ее участником, нужно пройти регистрацию. После этого за каждую покупку, сделанную на сайте или в розничной сети, будут начисляться баллы кэшбэка, эквивалентные рублям. Их количество зависит от суммы заказа и уровня клиента в программе лояльности. Бонусы, полученные в виде кэшбэка, используются для оплаты заказов. Ими можно погашать до 30% стоимости товаров.

Предусмотрено три уровня участников, переход между которыми осуществляется после накопления определенной суммы покупок. Обладатели стандартного статуса получают возврат средств в виде бонусов в размере 5%, серебряного – 7%, а золотого – 10%. Также в рамках программы лояльности клиенты получают расширенную гарантию, увеличенные сроки возврата, персональные предложения и возможность бронирования товаров.

Варианты оплаты заказов

Для оплаты покупок в магазине Спортмастер можно использовать банковские карты и наличные деньги. Выбор вариантов зависит от способа доставки. Оплатить заказ картой можно на сайте и при получении. Если осуществляется курьерская доставка, необходимо уточнять наличие у сотрудника мобильного терминала для расчета картой. Наличными оплатить покупки можно при получении в представительстве компании, пункте выдачи или курьеру.

Способы доставки

В городах присутствия компании доступен самовывоз товара из ближайшего розничного магазина Спортмастер. На территории России работает более 1300 пунктов, в которых можно забрать покупку. Также магазином осуществляется обычная и экспресс-доставка курьером. Пересылки почтовыми службами по России в компании нет. Стоимость доставки зависит от выбранного способа, габаритов товара, а также срочности.

В магазине доступна примерка и частичный выкуп товара. При выборе курьерской доставки на них дается 15 минут. Время примерки в розничном магазине жестких ограничений не имеет.

Правила возврата

Вернуть или обменять товар надлежащего качества, который не подошел по размеру или другим характеристикам, можно в течение 14 дней. Для участников программы лояльности Спортмастер с серебряным и золотым статусом этот срок увеличен до 30 и 60 дней соответственно. Чтобы вернуть малогабаритные изделия (одежда, обувь, аксессуары), нужно обратиться в ближайший магазин. Для возврата крупногабаритной продукции, такой как тренажеры и велосипеды, следует позвонить на горячую линию.

Для возврата товара, не имеющего производственных дефектов, обязательным условием является сохранение бирок, упаковки и отсутствие следов эксплуатации. Деньги на счет покупателя возвращаются тем же способом, который использовался для оплаты, в течение 10 дней с момента подачи заявки.

Вернуть товар ненадлежащего качества, дефекты которого возникли по вине производителя или продавца, можно в течение действия гарантии. Ее срок можно узнать в описании продукта или обратившись в поддержку. Для доказательства факта, что дефект возник не по вине пользователя, может потребоваться экспертиза.

Как использовать промокоды для получения дисконта в Спортмастере

Для получения скидок в магазине можно использовать промокоды. Это специальные комбинации символов, ввод которых активирует начисление дисконта. Они бывают персональными, рассылаемыми компанией клиентам и общедоступными. Найти последние можно на этой странице: здесь собраны только актуальные предложения.