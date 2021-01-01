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Популярные магазины

Купоны Спортмастера для скидок на спорттовары

Сеть магазинов Спортмастер предлагает одежду, обувь и аксессуары для активных людей. В ее каталоге представлены тысячи позиций, в числе которых – продукция известных производителей, таких как Nike, Adidas, Columbia, Kappa. На сайте доступна экипировка и инвентарь для занятий силовым ... и, легкоатлетическими, беговыми дисциплинами. Здесь также можно купить товары для активного отдыха и туризма. Каталог магазина постоянно пополняется, а промокоды Спортмастера, распродажи и персональные скидки для постоянных клиентов делают спорттовары доступнее. Актуальные акции компании представлены на этой странице.


Посетить Спортмастер
Контакты Спортмастер

Юридический адрес:
г. Москва, Кочновский проезд, д. 4, стр. 3

Электронная почта:
e-commerce@sportmaster.ru

Телефон:
+7 (800) 777-77-71

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

140 оценок поставлено средняя 4

Купоны Спортмастера для скидок на спорттовары

Сеть магазинов Спортмастер предлагает одежду, обувь и аксессуары для активных людей. В ее каталоге представлены тысячи позиций, в числе которых – продукция известных производителей, таких как Nike, Adidas, Columbia, Kappa. На сайте доступна экипировка и инвентарь для занятий силовым ... и, легкоатлетическими, беговыми дисциплинами. Здесь также можно купить товары для активного отдыха и туризма. Каталог магазина постоянно пополняется, а промокоды Спортмастера, распродажи и персональные скидки для постоянных клиентов делают спорттовары доступнее. Актуальные акции компании представлены на этой странице.


Посетить Спортмастер
Контакты Спортмастер

Юридический адрес:
г. Москва, Кочновский проезд, д. 4, стр. 3

Электронная почта:
e-commerce@sportmaster.ru

Телефон:
+7 (800) 777-77-71

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Спортмастер

Подробнее об интернет-магазине Спортмастер

Компания Спортмастер – крупный ритейлер одежды, обуви, аксессуаров и снаряжения для занятий спортом. Он работает в России с 1992 года, предлагая клиентам большой выбор продукции для активных людей. Сеть магазинов компании – это тысячи точек в России, в числе которых – гипермаркеты, супермаркеты и небольшие представительства. Они отличаются большим выбором спортивных товаров и единой ценовой политикой. 

Спортивные товары для всех в Спортмастере

Магазин Sportmaster предлагает большой выбор товаров, которые часто участвуют в акциях, распродажах и доступны со скидкой. Здесь можно купить с дисконтом:

  • одежду и обувь для занятий спортом и повседневного ношения;

  • головные уборы, сумки и рюкзаки, перчатки и другие аксессуары;

  • экипировку и инвентарь для занятий разными видами спорта;

  • велосипеды, тренажеры, лодки и другие крупные спорттовары;

  • принадлежности для туризма и отдыха на природе.

Чтобы получать персональные предложения и покупать спорттовары с дисконтом, можно подписаться на новостную рассылку компании. Можно также добавить в закладки эту страницу, чтобы не упустить интересные предложения и находить актуальные промокоды.

Программа лояльности для постоянных клиентов

Клубная программа лояльности Sportmaster действует во всех розничных точках и в интернет-магазине компании. Чтобы стать ее участником, нужно пройти регистрацию. После этого за каждую покупку, сделанную на сайте или в розничной сети, будут начисляться баллы кэшбэка, эквивалентные рублям. Их количество зависит от суммы заказа и уровня клиента в программе лояльности. Бонусы, полученные в виде кэшбэка, используются для оплаты заказов. Ими можно погашать до 30% стоимости товаров.

Предусмотрено три уровня участников, переход между которыми осуществляется после накопления определенной суммы покупок. Обладатели стандартного статуса получают возврат средств в виде бонусов в размере 5%, серебряного – 7%, а золотого – 10%. Также в рамках программы лояльности клиенты получают расширенную гарантию, увеличенные сроки возврата, персональные предложения и возможность бронирования товаров.

Варианты оплаты заказов

Для оплаты покупок в магазине Спортмастер можно использовать банковские карты и наличные деньги. Выбор вариантов зависит от способа доставки. Оплатить заказ картой можно на сайте и при получении. Если осуществляется курьерская доставка, необходимо уточнять наличие у сотрудника мобильного терминала для расчета картой. Наличными оплатить покупки можно при получении в представительстве компании, пункте выдачи или курьеру.

Способы доставки

В городах присутствия компании доступен самовывоз товара из ближайшего розничного магазина Спортмастер. На территории России работает более 1300 пунктов, в которых можно забрать покупку. Также магазином осуществляется обычная и экспресс-доставка курьером. Пересылки почтовыми службами по России в компании нет. Стоимость доставки зависит от выбранного способа, габаритов товара, а также срочности.

В магазине доступна примерка и частичный выкуп товара. При выборе курьерской доставки на них дается 15 минут. Время примерки в розничном магазине жестких ограничений не имеет.

Правила возврата

Вернуть или обменять товар надлежащего качества, который не подошел по размеру или другим характеристикам, можно в течение 14 дней. Для участников программы лояльности Спортмастер с серебряным и золотым статусом этот срок увеличен до 30 и 60 дней соответственно. Чтобы вернуть малогабаритные изделия (одежда, обувь, аксессуары), нужно обратиться в ближайший магазин. Для возврата крупногабаритной продукции, такой как тренажеры и велосипеды, следует позвонить на горячую линию.

Для возврата товара, не имеющего производственных дефектов, обязательным условием является сохранение бирок, упаковки и отсутствие следов эксплуатации. Деньги на счет покупателя возвращаются тем же способом, который использовался для оплаты, в течение 10 дней с момента подачи заявки.

Вернуть товар ненадлежащего качества, дефекты которого возникли по вине производителя или продавца, можно в течение действия гарантии. Ее срок можно узнать в описании продукта или обратившись в поддержку. Для доказательства факта, что дефект возник не по вине пользователя, может потребоваться экспертиза.

Как использовать промокоды для получения дисконта в Спортмастере

Для получения скидок в магазине можно использовать промокоды. Это специальные комбинации символов, ввод которых активирует начисление дисконта. Они бывают персональными, рассылаемыми компанией клиентам и общедоступными. Найти последние можно на этой странице: здесь собраны только актуальные предложения.

Чтобы воспользоваться промокодом, необходимо:

  1. Выбрать интересующую акцию и скопировать код в ее описании.

  2. Перейти в магазин и выбрать товары, участвующие в акции.

  3. Добавить продукты в корзину, указав нужный размер, цвет и другие параметры.

  4. Авторизоваться в личном кабинете покупателя.

  5. Перейти в корзину для оформления заказа, выбрать там способ доставки.

  6. В подразделе «Ваши скидки» найти поле для ввода промокода и вставить в него код купона.

  7. Завершить оформление заказа.

Сочетаемость промокодов с другими видами скидок в магазине определяется правилами конкретной акции. Если не сказано иное, общий размер дисконта с учетом бонусов программы лояльности и акций не может превышать 50%.

Часто задаваемые вопросы про Спортмастер

★ Какие скидки есть в Спортмастере?

В интернет-магазине доступны разные виды скидок: по программе лояльности, в рамках распродаж, за подписку, на первую покупку и другие типы дисконта. Список актуальных сегодня предложений можно посмотреть на сайте или на этой странице.

★ Где найти скидочные купоны магазина Sportmaster?

Купоны магазина публикуются на сайтах партнеров, найти их можно и на этой странице.

★ Есть ли в Спортмастере доставка почтой?

Почтовой доставки и пересылки заказов транспортными компаниями нет. Возможны только самовывоз и адресная курьерская доставка.

★ Есть ли в магазине Sportmaster бесплатная доставка?

Заказы, стоимость которых превышает установленный минимальный лимит, доставляются бесплатно.

★ Как ввести промокод в Спортмастере?

Ввод промокода доступен только авторизованным клиентам. Чтобы появилось поле для него, необходимо предварительно войти в кабинет.

Лучшие промокоды Спортмастер

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СкидкаМинус 15% на ВСЁ по промокоду Спортмастер на скидкуне требуется
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СкидкаСамые доступные цены на предложения недели по промокоду Спортмастерне требуется
СкидкаЗакажи на сумму от 1000 рублей и получи бесплатную доставкуне требуется
СкидкаЗаполните профиль и получите 500 бонусов от Спортмастеране требуется
СкидкаПолучай двойной кэшбэк по промокоду Спортмастерне требуется
СкидкаПолучи дисконт 300 рублей за самовывоз по промокоду Sportmasterне требуется
СкидкаПолучи 50 бонусных баллов на клубную карту за отзывне требуется
СкидкаВыгода 20% при покупке от 24 банок теннисных мячейне требуется
СкидкаМинус 30% при покупки футболки Kappaне требуется
СкидкаДисконт 30% при покупке женских брюк FILAне требуется

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