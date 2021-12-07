Ляйсан Утяшева сделала заявление о своем увольнении из шоу «Танцы»

Телеведущая с улыбкой ответила на слухи Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ляйсан Утяшева появилась на Гала-ужине в честь 20-летия журнала GQ в прекрасном настроении и под руку с мужем Павлом Волей. Пара сияла блеском страз, как того требовал дресс-код вечеринки, с удовольствием позировала на камеры, корча рожицы, и шутила про день рождения журнала - мол, со следующего года можно выпивать. В общем, вела себя так, словно новости об увольнении Ляйсан из шоу «Танцы» на ТНТ (последние сезоны - «Новые танцы»), которая грянула за пару часов до этого, не было вовсе.

- Вы только посмотрите, как сияет Пашин свитер - если появится Филипп Киркоров, он точно его украдёт! - нахваливала мужа гимнастка. - Когда я купила эту вещицу, Паша сказал: «О, она для особого случая». И вот он настал. Мы впервые прочитали пункт о дресс-коде - sparkle & shine - и решили соблюсти его, что бы это ни значило.

- А что за наряд у вас сегодня? - поинтересовалась у Ляйсан «Комсомолка».

- Это Ив Сен-Лоран, - поделилась Утяшева, показывая на свитер. Кроме того, обувь и сумочка телеведущей также оказались от французского дома моды.

Ляйсан Утяшева появилась на Гала-ужине в честь 20-летия журнала GQ в прекрасном настроении и под руку с мужем Павлом Волей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- А если нет большого бюджета - как стать королевой вечера?

- Я, конечно, не стилист, но если я растеряна, то всегда выбираю чёрное платье и красные губы. Беспроигрышный вариант. Но для меня главное - не пересиять своего мужа.

- Что ответите на слухи - вы в «Танцах» или нет?

- Так, ребят, я не даю интервью! Но конечно, в «Танцах» я всегда, - поспешила свернуть разговор ведущая.

Пара сияла блеском страз, как того требовал дресс-код вечеринки, с удовольствием позировала на камеры, корча рожицы, и шутила про день рождения журнала - мол, со следующего года можно выпивать. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Говорят, убрать Ляйсан Утяшеву из проекта «Танцы», который она ведёт с 2014 года, решили из-за ее нашумевших высказываний о победе израильской гимнастки Линой Ашрам на Олимпийских играх в Токио, где наша сборная осталась без золота впервые за 25 лет. Тогда все болельщики, тренеры и спортсмены единогласно решили, что фавориток Олимпиады Дину и Арину Авериных несправедливо засудили, и только Ляйсан высказала другое мнение. Впрочем, руководство канала уже опровергло новость об увольнении ведущей.