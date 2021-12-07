Стало известно, чем закончится видеоконференция Путина с Байденом

Джо Байден и Владимир Путин перед началом беседы на саммите в Женеве, июнь 2021 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый дом уже заявил, что нынешние переговоры Владимира Путина с Джозефом Байденом — это продолжение женевской встречи, которая состоялась 16 июня. Тогда в круге обсуждения был целый пучок вопросов — от Украины до «Зеленой» повестки. Сегодня только обострение в Донбассе стороны тоже не ограничатся, уверен политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов:

- Думаю, объявят, что достаточно успешно поработали в вопросе борьбы с киберпреступлениями, объявят, что они остаются привержены зеленой повестке, проговорят, гуманитарные вопросы на Украине, - говорит эксперт.

Кроме того, по его словам, будет подниматься тема глобальной безопасности.

- Думаю, что проговорят вопросы безопасности и дадут поручения начинать готовить какие-то системные поручения. Может быть даже новый договор о безопасности, в частности в Европе. Но это только поручения, договора еще нет.

Многие эксперты говорят, что чуть ли не единственной темой разговора будет напряженность на Украине. Горячие головы даже осторожно произносят слово «война». Этот вариант развития событий можно исключить, уверен Марат Баширов.

- Войны на Донбассе не будет. Россия не будет нападать, даже если Украина будет атаковать республики, - считает он.

При этом эксперт отмечает, что давление со сторны Украины всё-таки возможно, но даже в такой случае России не придется задействовать технику:

- Гибридных возможностей ответить достаточно. Объявят бесполетную зону и ничего не будет летать. Как в Сирии — этого достаточно. Обе стороны в Донбассе укрепили свои позиции. Это как окопная война в первую мировую: эти не могу прорвать, а эти не собираются.

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