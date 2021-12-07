«Комсомолка» получила профессиональную премию Eventiada IPRA GWA за видеопроект «Начни с себя»

Сайт «Комсомольской Правды» стал лауреатом международной премии в сфере коммуникаций

В 11-й раз публикуется список победителей крупнейшей в Восточной Европе, России, СНГ и Средней Азии премии в сфере коммуникаций Eventiada IPRA GWA, глобального конкурса, проводимого Международной ассоциацией по связям с общественностью (IPRA), с 1984 года сотрудничающей с ООН.

В 2021 году в списке лауреатов «Комсомольская правда» с проектом «Начни с себя». Это видеопроект, посвященный эко-активистам, которые своим примером показывают и доказывают, что заботиться об окружающей среде может каждый.

«Начни с себя» - эта фраза стала девизом нашей команды. Общаясь с героями нашего проекта, мы по-новому взглянули на себя и мир вокруг. Поняли, что даже такие необременительные привычки, как отказ от одноразовых стаканчиков и полиэтиленовых пакетов, могут быть полезны для планеты. И что вклад каждого, действительно, имеет значение. Теперь у нас в команде в почете авоськи и многоразовые кружки для кофе. Мы правильно утилизируем батарейки и лишний раз не используем бумагу. То есть, мы тоже решили начать с себя - по примеру наших прекрасных героев и зрителей, - прокомментировала главный редактор видеослужбы сайта «Комсомольской правды» Александра Лябина. - Что касается наград, то для проекта «Начни с себя» - это уже не первая высокая профессиональная оценка. Но первая международная! Что, безусловно, для нас большая гордость. И большая мотивация. Хотим и дальше делать важные, нужные и качественные проекты. Спасибо, Eventiada IPRA GWA за высокую оценку и стимул расти дальше!

В этом году проекты оценивало международное жюри Eventiada IPRA GWA, состоящее из представителей 35 национальных бизнес-ассоциаций из 17 стран мира. В конкурсе принимали участие лучшие практики из 15 стран: Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Турции, Хорватии и Эстонии.