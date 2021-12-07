Путин поручил снизить инфляцию вдвое

Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с членами правительства. Фото: REUTERS

Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с членами правительства. В начале президент рассказал, что за 10 месяцев ВВП страны вырос на 4,6%.

- Это не самый большой в мире показатель, не самый маленький. Но для нашей действительности – это хороший показатель, - заметил российский глава.

Путин рассказал, что правительство выполнило главную задачу этого года, оно вернуло занятость населения на доковидный уровень. На 2022 год президент поставил новые цели:

1. Инфляцию надо опустить до целевого уровня в 4%. За 11 месяцев этого года она поднялась до 8,4%.

- Рост цен носит глобальных характер. Одна из причин: слишком мягкая бюджетная политика развитых экономик, - объяснил президент, добавив, что инфляцию победит увеличение производства.

Правительству поручено заняться продовольственными товарами. «В 2022 году должно увеличиться производство мяса, сахара, овощей», - скомандовал Путин.

2. В следующем году реальные доходы граждан необходимо увеличить на 2,5%. Это с учетом инфляции. То есть в полном выражении – не меньше, чем на 6,5%.

3. Правительству надо обеспечить уверенное развитие экономики. Повысить ее потенциальные темпы (это те, которые достигаются сами собой без отдельных усилий чиновников).

- Закрепить высокие темпы роста в ближайших задачах, - указал президент.

Путин заметил, что делать все это придется в условиях новой волны и нового штамма коронавируса. Правда, омикрон оказался не таким опасным, как другие версии вируса. Президент даже назвал штамм «живой вакцинацией».

- Я прошу компактно поработать, у меня протокольное мероприятие через час, - сказал глава страны в конце вступления, намекая на видеоконференцию с Джо Байденом.