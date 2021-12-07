Путин назвал главной проблемой для россиян рост инфляции

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главной проблемой для россиян является рост инфляции. Такое заявление во вторник, 7 ноября, сделал президент России Владимир Путин, указав на необходимость в следующем году обеспечить возвращение данного показателя к целевому уровню в 4 процента.

«Главной проблемой сегодня и для экономики, и для граждан является рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4%. В 2022 году необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%», - заявил глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам во вторник, 7 декабря.

Российский лидер отметил, что в борьбе с инфляцией необходимо делать акцент на рост предложения товаров и услуг, в первую очередь продовольствия.

Напомним, ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что граждане получат поддержку в полном объеме, если инфляция выйдет за рамки прогноза. Как писал сайт kp.ru, согласно данным ведомства, в период с 23 по 29 ноября инфляция ускорилась до 8,38% в годовом выражении, тогда как неделей ранее этот показатель был равен 8,05%.